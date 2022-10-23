Veja quem prestigiou a abertura da exposição "Biomas" em Vitória

A chef de cozinha e empresária Gisa Holtz, associada da Federação Italiana de Cozinha (Federazione Italiana Cuochi - FIC), será uma das componentes da brigada responsável pelo almoço de mais de 600 chefes de cozinha italiana do Brasil e do exterior que desembarcam no Estado nos próximos dias 24 e 25 de outubro para a Convenção dos Associados da Federação Italiana de Cozinha. No cardápio, culinária italiana, claro, mas também haverá espaço para a maravilhosa culinária capixaba - e brasileira. Gisa atuará junto do presidente da FIC ES, chef Ari Cardoso, e do chef Juarez Campos.