Veja quem prestigiou a abertura da exposição "Biomas" em Vitória

Depois de tanto exagero em procedimentos estéticos, inclusive por parte de atrizes e influencers, o natural parece estar voltando a moda. Na dermatologia, o termo "Naturalização" tem ganhado destaque por defender técnicas que deixam o rosto mais bonito e jovem sem usar quantidades excessivas de produtos. A dermatologista Karina Mazzini é adepta desta nova tendência "as pessoas têm me procurado para isso, pois procedimentos que mudam completamente a pessoa já não são mais o que elas querem, elas querem um resultado mais natural e que realce o que elas têm de melhor. E isso é o que eu como médica sempre defendi", relata Karina.