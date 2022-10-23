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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a abertura da exposição "Biomas" em Vitória

Publicado em
23 out 2022 às 02:30
Adriana Vignoli, Ananda Carvalho, Lara Brotas, Sandra Matias e Gisele Camargo
Adriana Vignoli, Ananda Carvalho, Lara Brotas, Sandra Matias e Gisele Camargo: na abertura da exposição "Biomas" na Matias Brotas Crédito: Thuanny Louzada

Exposição Biomas

A Matias Brotas arte contemporânea inaugurou na quinta-feira (20) a exposição Biomas das artistas Gisele Camargo e Adriana Vignoli.  Com curadoria de Ananda Carvalho, a exposição lança luz às questões ambientais através das enigmáticas pinturas de Gisele Camargo e das “esculturas com alma” de Adriana Vignoli.  A exposição fica aberta à visitação do público até 21 de novembro. Confira quem prestigiou o vernissage na galeria de Thuanny Louzada.

QUERIDAS DE RR

Zenilda e Ana Clara Benevides
Zenilda e Ana Clara Benevides: em noite de arte em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

Cozinha italiana

A chef de cozinha e empresária Gisa Holtz, associada da Federação Italiana de Cozinha (Federazione Italiana Cuochi - FIC), será uma das componentes da brigada responsável pelo almoço de mais de 600 chefes de cozinha italiana do Brasil e do exterior que desembarcam no Estado nos próximos dias 24 e 25 de outubro para a Convenção dos Associados da Federação Italiana de Cozinha. No cardápio, culinária italiana, claro, mas também haverá espaço para a maravilhosa culinária capixaba - e brasileira. Gisa atuará junto do presidente da FIC ES, chef Ari Cardoso, e do chef Juarez Campos.

Autoestima

O Sescon-ES promove na próxima quarta-feira (26), na sede do sindicato, em Vitória, uma palestra gratuita sobre autoestima e autocuidado para uma vida saudável com a contadora e educadora financeira, especialista em Psicologia Econômica, Daniela Dornelas. O evento será realizado em apoio ao Outubro Rosa, importante campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

Na Casacor 2022

A Sala de Leitura da CASACOR 2022 é um convite para mergulhar em si mesmo. Cris Locatelli e Isabela Castello projetaram um espaço totalmente intimista para quem está em busca de autoconhecimento e conexões reais. “É um espaço mais rústico, sem tecnologia. Aqui, o convite é para valorizar a si mesmo e as conexões reais com as pessoas mais queridas”, conta Cris Locatelli.

Memórias

As memórias de um jovem casal estão no Studio do Colecionador da CASACOR 2022, projetado pela arquiteta e designer de interiores Cyane Zoboli. Entre as peças garimpadas por ela para o local, está a belíssima cadeira do Studio Bola.

COMEMORAÇÃO

Leticia Salgado e Lorena Cota
Leticia Salgado e Lorena Cota: celebrando 4 anos da Casa Graviola, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Alerta aos investidores

Luiz Barsi, considerado o maior investidor da bolsa de valores brasileira, é atualmente alvo de uma investigação sobre o crime de insider trading em negócios da empresa Unipar. O advogado criminalista Rodrigo Horta faz um alerta sobre esse tipo de delito: “A ideia é proteger a confiança no mercado de valores mobiliários e o patrimônio de todos os investidores. Por isso, a utilização de informação relevante em operações na bolsa de valores, seja pelos diretores ou demais executivos, que tenham o dever de manter sigilo sobre as mesmas, é crime”, explica.

Selo Great Place to work

O Grupo Boa Praça, que está há mais de 50 anos no segmento logístico e é líder em abastecimento de mercadorias e suprimentos a bordo de bandeira nacional e internacional, conquistou em 2022 a certificação da consultoria global do Great Place to work (GPTW), responsável por identificar as principais organizações que oferecem excelentes lugares para trabalhar em todo o mundo. Para o grupo, o GPTW foi uma realização muito esperada pela empresa, além de representar a evolução profissional e pessoal de cada colaborador.

Em Sampa

A tricologista e farmacêutica Cristal Bastos e sua equipe estão em São Paulo onde participam do 6º Congresso Internacional de Tricologia, um dos maiores eventos da área, que acontece até segunda, 24. O tema é “Multidisciplinaridade e os Novos Tempos da Saúde Capilar”, que abordará os cuidados com os cabelos diante de tantas novas descobertas e inovações que a ciência e o mercado apresentam.

COQUETEL

Rita Tristão e a arquiteta Alessandra Cohen durante o coquetel de inauguração da CASACOR ES, que será realizada até 18 de dezembro, em Vila Velha
Rita Tristão e a arquiteta Alessandra Cohen: no coquetel de inauguração da Casacor ES,  no 38º BI, em Vila Velha Crédito: Wesley Paiva

Naturalização

Depois de tanto exagero em procedimentos estéticos, inclusive por parte de atrizes e influencers, o natural parece estar voltando a moda. Na dermatologia, o termo "Naturalização" tem ganhado destaque por defender técnicas que deixam o rosto mais bonito e jovem sem usar quantidades excessivas de produtos. A dermatologista Karina Mazzini é adepta desta nova tendência "as pessoas têm me procurado para isso, pois procedimentos que mudam completamente a pessoa já não são mais o que elas querem, elas querem um resultado mais natural e que realce o que elas têm de melhor. E isso é o que eu como médica sempre defendi", relata Karina.

PREMIAÇÃO

Jaciara Pinheiro e Catia Horts
Jaciara Pinheiro e Catia Horts: em noite de premiação em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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