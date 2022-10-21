Anamaria Castro celebra aniversário em família na Ilha do Boi

Libriana querida de RR, dona Anamaria Castro reuniu a família para celebrar aniversário no sábado (15), na Ilha do Boi, em Vitória, ao lado do marido Sérgio Rogério de Castro. Por lá, os filhos Léo, Giuliano e Serginho, noras e netos. Confira a galeria de Cloves Louzada.

No ano em que a banda Charlie Brown Jr. completa 30 anos, um grupo de 12 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo vai participar de uma turnê realizada pela Nova Orquestra em homenagem à lendária banda de rock paulista. Intitulado “Dias de Lutas, Dias de Glória - Um tributo à Charlie Brown Jr.”, o concerto terá a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Éder Paolozzi, com a presença de alunos do Programa Vale Música dos estados do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. João Margon, Flávio Ribeiro e Samuel Cabidele, João Pedro Albernaz e Maria Júlia (violino), Marcos Vinicius (viola), Joyce Santos e Júlia Castilhos (cellos), Ludmila Rocha (flauta), Katt Kesley (clarineta), Felipe Francisco (trombone) e Tyago Boamorte (trompete) são os alunos capixabas selecionados para o projeto. A turnê passará por quatro cidades no mês de outubro: Rio de Janeiro (20), Brasília (21), Corumbá (23) e São Luís (25). Os concertos são gratuitos ou a preços populares.