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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Anamaria Castro celebra aniversário em família na Ilha do Boi

Publicado em
21 out 2022 às 02:30
Anamaria Castro, filhos e netos
A aniversariante Anamaria Castro, filhos e netos: celebrando em família!  Crédito: Cloves Louzada

Viva, Anamaria!

Libriana querida de RR, dona Anamaria Castro reuniu a família para celebrar aniversário no sábado (15), na Ilha do Boi, em Vitória, ao lado do marido Sérgio Rogério de Castro.  Por lá, os filhos Léo, Giuliano e Serginho, noras e netos. Confira a galeria de Cloves Louzada.

VALE MÚSICA CANTA CHARLIE BROWN jR.

No ano em que a banda Charlie Brown Jr. completa 30 anos, um grupo de 12 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo vai participar de uma turnê realizada pela Nova Orquestra em homenagem à lendária banda de rock paulista. Intitulado “Dias de Lutas, Dias de Glória - Um tributo à Charlie Brown Jr.”, o concerto terá a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Éder Paolozzi, com a presença de alunos do Programa Vale Música dos estados do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. João Margon, Flávio Ribeiro e Samuel Cabidele, João Pedro Albernaz e Maria Júlia (violino), Marcos Vinicius (viola), Joyce Santos e Júlia Castilhos (cellos), Ludmila Rocha (flauta), Katt Kesley (clarineta), Felipe Francisco (trombone) e Tyago Boamorte (trompete) são os alunos capixabas selecionados para o projeto. A turnê passará por quatro cidades no mês de outubro: Rio de Janeiro (20), Brasília (21), Corumbá (23) e São Luís (25). Os concertos são gratuitos ou a preços populares.

QUERIDAS DE RR

Fabiana Croce, Lorena Croce, Bia Perenzin e Luciana Rasseli
Fabiana Croce, Lorena Croce, Bia Perenzin e Luciana Rasseli: em noite de festa em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

40 anos de história

Nesta sexta, dia 21, em uma noite ‘All black’, o casal Carmem Dolores e Guilherme Souto ao lado dos filhos Rodrigo, Eduardo e Marcela recebem na Stampa a partir das 19h, para comemorar os 40 anos da loja. A vitrine já está em clima de celebração com o novo layout, toda arte gráfica, convites, feitos pela designer Taiza Ammar. A arquiteta Marcela Souto é responsável pela ambientação do showroom com lançamentos. Vários designers confirmaram presença no evento que tem decoração de Camila Sarmento e cerimonial de Caio Binda.

Capixaba em congresso internacional

A médica capixaba Liliana Nóbrega embarca para São Paulo, onde participará do 29º Congresso Internacional de Oculoplástica e 8º Congresso Internacional de Estética Periocular, nos dias 28 e 29 de outubro. A oftalmologista vai concentrar seu foco na cirurgia plástica palpebral e na blefaroplastia (cirurgia que corrige defeitos na região ocular), além de se atualizar sobre as últimas tendências e discussões nas áreas de estética periobital, pálpebras, órbita e vias lacrimais. O evento vai contar com diversos palestrantes internacionais, vindos de países como Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Reino Unido, Japão e também de especialistas nacionais.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Juliana, Bruno, Silvana e Marlene Leão
Juliana, o aniversariante Bruno Leão, Silvana e Marlene Leão: celebrando idade nova em família! Crédito: Arthur Louzada

Parceria empresarial

A equipe de M&A do escritório Oliveira Cardoso Advogados, liderada pelo sócio Bruno Oliveira Cardoso, acompanhou a startup capixaba AEVO na operação com as gestoras de investimentos TM3 Capital e a KPTL, que resultou num aporte de R$ 13,6 milhões. Deste total, R$ 11 milhões vieram da TM3 Capital, líder da rodada e gestora do FUNSES 1, vinculado ao Fundo Soberano do Espírito Santo, e os outros R$ 2,65 milhões são da KPTL, que já era sócia da startup. A AEVO é uma plataforma completa de gestão da inovação e estratégia, com Inteligência Artificial. Seus softwares ajudam a quebrar as barreiras que impedem os colaboradores de inovarem diariamente nas empresas.

Em clima de festa

Eduarda Buaiz está em clima de festa com a comemoração do aniversário da Buaiz Alimentos, que completa 81 anos na próxima quinta, dia 27. Marcando as ações comemorativas, a empresa realiza, no próximo dia 27, uma live gastronômica com seus seguidores, no Instagram @buaizalimentos. Por lá, a chef Julia Candeias ensinará o preparo de um minibolo de festa, com transmissão ao vivo a partir das 17h.

Combate à calvície

Mirela Bertolini traz o que há de mais moderno para o Estado em tratamentos para combater calvície. A dermatologista – que é especializada em doenças do cabelo e do couro cabeludo – alia diferentes técnicas e protocolos individualizados para evitar a perda dos fios. Entre as novidades da nova clínica, tem feito sucesso a Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP), que utiliza um aparelho com microagulhas para penetrar no couro cabeludo, de maneira superficial, e injetar medicamentos de forma uniforme em toda área a ser tratada. Fotobioestimulação e plasma rico em plaquetas também são outros queridinhos para o combate à calvície.

Padre Fábio em Vix

Nesta sexta (21), o Padre Fábio de Melo vai conquistar os corações capixabas com seu repertório: além de “Clareou”, músicas como “Trem Bala”, “Deus Cuida de Mim”, “Tudo é do Pai”, “Era Uma Vez” e “Este Sou Eu” estão no setlist de seu novo espetáculo, que será no Espaço Patrick Ribeiro.

GASTRONOMIA

Eduardo Arreguy, Leonardo Freitas e Igor Trarbach
Eduardo Arreguy, Leonardo Freitas e o chef  Igor Trarbach: novidades na cozinha do Aleixo Crédito: Mônica Zorzanelli

Outubro Rosa

O Motor Group Vitória, responsável pelas concessionárias Audi Center Vitória, BM Vitória e Volvo Vitória, convidaram a artista plástica Tathi Canuto para criar a identidade visual das Campanhas de Outubro Rosa das lojas. E, no próximo sábado, 22, com o RP de Dudu Altoé, o grupo reuniará clientes, formadoras de opinião e influenciadoras, para um brunch no Barlavento. Na agenda, exposição de obras de Tathi Canuto e cerâmicas de Milly Cruz, além de um bate-papo com a participação da médica ginecologista Erika Marba e de Sarah Izumi, gerente de Marketing do Motor Grupo Vitória.

Na Casacor ES

Para celebrar mais um ano de vida e o sucesso na estreia da mostra capixaba, a arquiteta Bruna Perim irá receber familiares e amigos neste sábado (22), em seu ambiente, a Adega, na Casacor ES.

Inauguração

Um dos CEOs da MeuChope, Augusto Sato, inaugura  nesta sexta (21), a primeira loja licenciada em Jardim da Penha, Vitória. A nova proposta da startup capixaba de tecnologia cervejeira são novos locais com mais chope capixaba artesanal disponível em vários pontos. “A loja será em Jardim da Penha e irá funcionar 24 horas”, explica.

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