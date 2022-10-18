Amanda Andrade celebra 40 anos com festa em Trancoso; veja fotos

Amanda Andrade "quarentou" em grande estilo. Reuniu a família e amigos para celebrar aniversário em final de semana em Trancoso, Bahia. A programação começou na sexta (14) com tarde na praia e passeio no Quadrado. No sábado (15), a aniversariante festejou no Awê, com show de rock e axé music de Junior o Bravo. Nosso Cacá Lima clicou tudo para coluna. Veja a galeria.

O grupo “Costurinha Santa Rita” da Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, convida para o Bazar Beneficente nos dias 19 e 20 de outubro, das 9h às 19h, no Centro da Praia Shopping. A renda arrecadada é revertida para o SECRI – Serviço de Engajamento Comunitário – uma instituição civil sem fins lucrativos, que atua há mais de 30 anos no bairro São Benedito e região, em Vitória. A Paróquia Santa Rita de Cássia é parceira do SECRI. Nos dois dias do bazar haverá apresentações às 17h, sendo na quarta-feira, dia 19, apresentação de flautas e na quinta-feira, dia 20, o Coral das Crianças assistidas pelo Secri. O grupo é formado por 30 mulheres, que trabalham durante todo o ano para confeccionar os produtos e vender nesses dois dias. Entre os trabalhos produzidos estão toalhas de mesa bordadas, jogos de banho, toalhas de lavabo em linho, panos de prato, paninhos de bandeja e muito mais.