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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Amanda Andrade celebra 40 anos com festa em Trancoso; veja fotos

Publicado em
18 out 2022 às 02:30
Amanda Andrade, Fernando Freitas e as filhas Marina e Manuela
Amanda Andrade, Fernando Freitas e as filhas Marina e Manuela Crédito: Cacá Lima

Viva, Amandinha!

Amanda Andrade "quarentou" em grande estilo. Reuniu a família e amigos para celebrar aniversário em final de semana em Trancoso, Bahia. A programação começou na sexta (14) com tarde na praia e passeio no Quadrado. No sábado (15), a aniversariante festejou no Awê, com show de rock e axé music de Junior o Bravo. Nosso Cacá Lima clicou tudo para coluna. Veja a galeria.

BAZAR DO BEM

O grupo “Costurinha Santa Rita” da Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, convida para o Bazar Beneficente nos dias 19 e 20 de outubro, das 9h às 19h, no Centro da Praia Shopping. A renda arrecadada é revertida para o SECRI – Serviço de Engajamento Comunitário – uma instituição civil sem fins lucrativos, que atua há mais de 30 anos no bairro São Benedito e região, em Vitória. A Paróquia Santa Rita de Cássia é parceira do SECRI. Nos dois dias do bazar haverá apresentações às 17h, sendo na quarta-feira, dia 19, apresentação de flautas e na quinta-feira, dia 20, o Coral das Crianças assistidas pelo Secri. O grupo  é formado por 30 mulheres, que trabalham durante todo o ano para confeccionar os produtos e vender nesses dois dias. Entre os trabalhos produzidos estão toalhas de mesa bordadas, jogos de banho, toalhas de lavabo em linho, panos de prato, paninhos de bandeja e muito mais.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Cintia, Amanda, Alexandre e Victória Berardinelli
Cintia, a aniversariante Amanda, Alexandre e Victória Berardinelli: celebrando 15 anos em família Crédito: Cloves Louzada

Concerto

O SESI Cultura vai receber o pianista tcheco Václav Pacl para um recital nesta sexta-feira (21), às 19h, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. O espetáculo contará com a participação da Orquestra Camerata SESI e da cantora Maristela Araújo. O projeto é realização do SESI cultura e do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo.

Em São Paulo

Nossa Maria Clara Henriques está em São Paulo para consulta com o nutrólogo Paulo Muzy, com quem já faz tratamento há 2 anos, e vai participar ainda de uma reunião no escritório do ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

Confraria

Fernanda Prates prepara mais uma edição da sua Confraria Luxo Connect, nesta quarta-feira (19),  no restaurante Tero Gastronomia, Praia do Canto, para 30 mulheres.

Prêmio

Eliane Gomes, diretora do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), convida para as inscrições do Prêmio Sustentabilidade Farol do Bem, que estão abertas até o dia 31. A premiação, que neste ano chega à sua 5ª edição, valoriza ações com impacto positivo na sustentabilidade, na economia e na qualidade de vida da população capixaba. Podem participar projetos nas áreas de Meio Ambiente, Ação Social, Educação, Inovação e Saúde, realizados por empresas, entidades privadas ou instituições públicas.

88 anos do Sinduscon-ES

O Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-ES) faz 88 anos neste mês. Atual presidente da entidade, Douglas Vaz comenta que o setor é conhecido como o segmento que é o pilar do desenvolvimento. “Somos chamados de motor da economia. A indústria que mais emprega. Sabemos o quanto importante é a construção civil na criação de empregos no país. O Sinduscon Espírito Santo chega aos 88 anos reforçando a importância do associativismo para o segmento produtivo da indústria da construção”. A construção emprega hoje, no Estado, 56 mil trabalhadores com carteira assinada e cria outros 139 mil empregos indiretos. Vila Velha, que é o maior canteiro de obras do Estado, tem um total de 6.897 unidades em construção atualmente.

Coquetel

Vinicius Assis vai comemorar 19 anos do seu escritório de advocacia nesta quinta-feira (20), na Enseada do Suá. 

Na Casacor ES

Sinthia Ferrari assina o paisagismo de três ambientes da Casacor ES 2022: Sérgio Palmeira, Christian Vieira e Sérgio Paulo Rabelo.

Na Casacor ES 2

O artista Antonio Bokel assina a obrar de arte o ambiente da arquiteta Daniela Andrade na Casacor ES 2022, que promove o encontro entre natureza, arquitetura e arte.

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