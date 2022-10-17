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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Nazaré Neves celebra 70 anos com festa na Ilha do Frade; veja fotos

Publicado em
17 out 2022 às 02:30
Nazaré Neves
Nazaré Neves comemorou 70 anos com festa na Ilha do Frade Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Naza!

Querida de RR, Nazaré Neves celebrou seus 70 anos com festa neste sábado (15), na casa de lazer dos amigos Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade. Natural de Belém do Pará e radicada há anos em Vitória,  a aniversariante recebeu a família e amigos, ao lado do seu Walter Siquara, dos filhos Walter Jr. e Erica e da neta Luiza.  O almoço festivo foi comando pela chef Arlete Nunes.  Bruna Medeiros, da Festar, assinou a decoração, e Rodrigo de Paulo e banda ferveram a pista. Confira a galeria de Mônica Zorzanelli

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Beth Zorzanelli, Bruno Machado, Carol Zorzanelli Costa e Henrique Zorzanelli Machado
Beth Zorzanelli, Bruno Machado, Carol Zorzanelli Costa e  o aniversariante Henrique Zorzanelli Machado: celebrando o 1º aniversário em família no Brumar Festas, em Vila Velha Crédito: Thuanny Louzada

Novo golpe

A advogada criminalista Ana Maria Bernardes alerta para um novo tipo de golpe que utiliza chamada de vídeo pelo celular. Na dinâmica do golpe, os criminosos utilizam a chamada para expor partes íntimas na câmera, capturando a tela com o rosto da vítima ao atender, para insinuar que a chamada foi consensual e, assim, praticar extorsão para não divulgar as imagens. A especialista comentou que o crime de extorsão pode acarretar em reclusão de até quatro anos, além de multa. "Caso seja vítima de tentativa de extorsão, a vítima pode procurar a delegacia mais próxima, ou realizar o registro do boletim de ocorrência pela Delegacia Online", orientou.

Verão com óculos coloridos

A aposta para o verão são as cores. Elas estão tomando conta dos looks: das roupas aos acessórios, e nos óculos também. Para o verão, o pink vai dividir o reinado com o verde, branco e o azul. Nos óculos, as armações já estão na tendência das cores sendo apresentadas em tons e modelos diferentes. “Marcas como Dior, Prada e Miu Miu já lançaram seus óculos nessas cores, ou seja, é a principal tendência da estação”, afirma Ana Luiza Azevedo, diretora executiva das Óticas Paris.

EM CHICAGO

Lourimar e Renata Tolêdo
Lourimar e Renata Tolêdo turistando nos EUA, onde o médico participa do NASS 37th Annual Meeting, o maior evento de ortopedia da coluna no mundo Crédito: Arquivo pessoal

Halloween

Prepare a fantasia! Vem aí a tradicional festa de halloween do Iate Clube do Espírito Santo (Ices). O som ficará por conta da banda Duets e ainda terá prêmio para a melhor fantasia masculina e feminina. O agito acontece no dia 28 de outubro para associados e convidados.

De quem é a responsabilidade

Se você, que precisa passar por algum pedágio durante viagens ou diariamente, já enfrentou situações complicadas de roubos ou assaltos durante a parada, deve ter se questionado de quem é a responsabilidade: da concessionária ou do Estado? O advogado especialista em Direito Público, Sandro Câmara, explica. "Ainda que seja natural pensarmos que a concessionária responsável pelo pedágio tem o dever de garantir a segurança de quem passa por ali, recente decisão do STJ trouxe à tona outro entendimento. Como esses casos não são relacionados à utilização da rodovia, sinalização, buracos, entre outros pontos técnicos, a concessionária não deve ser penalizada. A manutenção da segurança pública contra crimes é dever do Estado".

Carros e motos

Alison Cerutti, Diogo Ridolfi, Leonardo Nicolau e Henrique Arruda preparam o 1º Encontro de Apaixonados por Carros e Motos, em Pedra Azul, dia 22, às 11 horas. Na lista de convidados para um bate-papo, integrantes de vários clubes de motocicletas, carros antigos e de luxo do Estado, que serão recebidos com welcome drink e música ao vivo.

NA ITÁLIA

Olímpia e Gregório Repsold
Olímpia e Gregório Repsold: tour por Trieste, na Itália, onde participam de eventos de arquitetura Crédito: Divulgação

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