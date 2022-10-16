Casacor ES 2022 abre as portas com o tema "Infinito Particular"

Casacor ES 2022 Crédito: Divulgação/Casacor

A CASACOR ES volta ao 38º Batalhão de Infantaria 16 anos depois. Mas o que espera o público nesta edição? Um dos pontos mais relevantes da mostra deste ano são os ambientes interativos, que levam a uma viagem pessoal ao “Infinito Particular” de cada um, tema nacional da CASACOR 2022 e que os profissionais abraçaram com criatividade e consistência.

Nesta segunda-feira (17), Rita Rocio Tristão recebe os formadores de opinião em um café da manhã, das 9 às 11h30, para uma visita da casa em primeira mão. E à noite, às 20h, ela recebe para o coquetel oficial de abertura dos 38 ambientes assinados por 42 profissionais. Os convidados serão recebidos pela Banda do Exército, formada por 35 integrantes, além do DJ Rico Garcia. E a outra surpresa fica por conta da banda Sonatha Piano Hitz.

Tudo isso será distribuído ao longo do percurso dos ambientes, de forma a surpreender os convidados em vários momentos dos três edifícios que compõem a mostra: os ambientes de cunho cultural e histórico ficarão abrigados no Forte São Francisco Xavier da Barra; já o Hotel de Trânsito será transformado em um Hotel Boutique, com suítes e spas autorais com vistas deslumbrantes; e a Casa que fica no primeiro piso do hotel vai abrigar os ambientes residenciais. Ligando tudo isso, parte do Pavilhão de Comando vai receber a área gastronômica e de eventos. O Beach club e a área comercial estarão conectados aos espaços com muito charme, cercados por monumentos, como o Convento da Penha, a vista da metrópole Vitória e a Terceira Ponte, um marco da arquitetura contemporânea da cidade.

A CASACOR ES será aberta ao público dia 18, às 14h, e permanecerá no local até 18 de dezembro.

QUERIDOS DE RR

João e Marci Vago: em noite de festa em Santa Teresa Crédito: Cloves Louzada

Telemedicina A telemedicina se popularizou após a pandemia e deve ser aprimorada de acordo com as necessidades e condições de saúde do paciente e continuará em alta mesmo após a pandemia. Cerca de US$ 131 bilhões (equivalente a R$ 694 bilhões) até 2025 serão movimentados por essa nova modalidade, de acordo com estudos recentes realizados pelo Global Market Insights. Pensando na comodidade e facilidade para o paciente, o ortopedista Nilo Neto reforça que “a demanda dos pacientes também está impulsionando o crescimento das teleconsultas, pois as instituições de saúde estão buscam ampliar ou aprimorar, cada vez mais, os serviços baseados nas expectativas e na experiência do paciente”, disse o médico. Organominerais em alta O setor de fertilizantes especiais se manteve com boa participação no mercado. O motivo para isso é a diversidade de soluções oferecidas pelas indústrias. A Natufert é uma das empresas que se destaca neste cenário, com a produção de fertilizantes de alto desempenho. Os fertilizantes orgânicos usados nas diferentes formulações aliados aos minerais que agregam benefícios de alta concentração de nutrientes melhoram o desempenho da nutrição de plantas, tornando mais vantajoso o investimento na adubação, o que traz destaque no cenário econômico atual. “Os fertilizantes orgânicos, organominerais e minerais de alto teor de carbono, também agregam benefícios no condicionamento do solo, no aspecto de fertilidade”, explicou o coordenador técnico da Natufert, Otávio Araújo. Ao piano Aclamado pela crítica internacional especializada, o pianista brasileiro Leonardo Hilsdorf é a atração da próxima quinta (20), no Teatro do Sesc Glória, a partir das 20h. A apresentação faz parte do Festival Internacional de piano, Série Estrelas do Piano, com jovens pianistas premiados. Inovação capixaba em Singapura Orbino Werner e Célio Sathler viajam na próxima quinta-feira (20) para Singapura, um dos principais hubs globais de startups, para representar o Espírito Santo em um dos maiores eventos de inovação do mundo, o Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH 2022), que acontecerá de 25 a 28 de outubro. O motivo da viagem é nobre. A startup capixaba de tratamento de esgoto Zero Esgoto ficou em primeiro lugar entre as deeptechs da seletiva brasileira organizada pela Embaixada do Brasil em Singapura e pelo Sebrae, com o apoio da ApexBrasil.

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