Casacor ES 2022 abre as portas com o tema "Infinito Particular"

O setor de fertilizantes especiais se manteve com boa participação no mercado. O motivo para isso é a diversidade de soluções oferecidas pelas indústrias. A Natufert é uma das empresas que se destaca neste cenário, com a produção de fertilizantes de alto desempenho.
Os fertilizantes orgânicos usados nas diferentes formulações aliados aos minerais que agregam benefícios de alta concentração de nutrientes melhoram o desempenho da nutrição de plantas, tornando mais vantajoso o investimento na adubação, o que traz destaque no cenário econômico atual. “Os fertilizantes orgânicos, organominerais e minerais de alto teor de carbono, também agregam benefícios no condicionamento do solo, no aspecto de fertilidade”, explicou o coordenador técnico da Natufert, Otávio Araújo.