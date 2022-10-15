Cantor Thiaguinho confirma "Tardezinha" em 2023 no ES

O diretor Institucional da Le Card, Max da Mata, avisa que a empresa, especializada em cartões benefícios e atualmente com sede fiscal em Barueri, São Paulo, por conta dos benefícios fiscais que a prefeitura de lá oferece, está buscando apoio similar entre as prefeituras da Grande Vitória para que possa se mudar para o Espírito Santo. Vitória, Cariacica e Serra estão entre os municípios de interesse da Le Card. Mas, por conta da tão necessária revitalização do centro da cidade, a capital é, hoje, sua principal opção de mudança. "A Le Card foi para São Paulo por questões de competitividade e pode retornar para sua cidade natal por questões de sustentabilidade e justiça social. Serão mais de 100 colaboradores que poderão contribuir no projeto de revitalização, do Centro, por exemplo.", afirma da Mata.