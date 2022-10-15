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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cantor Thiaguinho confirma "Tardezinha" em 2023 no ES

Publicado em
15 out 2022 às 02:30
O cantor Thiaguinho vai cantar sucessos da sua carreira e clássicos do pagode no
O cantor Thiaguinho inclui Vitória na turnê Tardezinha de 2023 Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

CAFÉ DA MANHÃ

Giuliano de Castro, Rubilene Silva Pimenta, Flávia da Veiga e Sandra Helena Rosa Kwak
Giuliano de Castro, Rubilene Silva Pimenta, Flávia da Veiga e Sandra Helena Rosa Kwak: no 202º Café com Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases) com o tema "Felicidade dá Lucro" Crédito: dson Reis

Outubro Rosa

Uma ação atrativa e diferente para marcar Outubro Rosa será realizada pela Rede Meridional no próximo sábado, dia 15, de 9 às 12, na praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Vitória. De forma divertida, as mulheres receberão informações para conscientização e prevenção do câncer de mama. A dinâmica será desenvolvida num jogo de tabuleiro onde cada etapa a percorrer terá questões de saúde que deverão ser respondidas pelas participantes. Após o cumprimento do percurso e de receberem as orientações de saúde, todas as mulheres receberão sacolas personalizadas do evento e serão encaminhadas para uma quitanda montada na praça pelo Meridional. Lá receberão frutas nos tons rosa e vermelho.

De volta pra casa

 O diretor Institucional da Le Card, Max da Mata, avisa que a empresa, especializada em cartões benefícios e atualmente com sede fiscal em Barueri, São Paulo, por conta dos benefícios fiscais que a prefeitura de lá oferece, está buscando apoio similar entre as prefeituras da Grande Vitória para que possa se mudar para o Espírito Santo. Vitória, Cariacica e Serra estão entre os municípios de interesse da Le Card. Mas, por conta da tão necessária revitalização do centro da cidade, a capital é, hoje, sua principal opção de mudança. "A Le Card foi para São Paulo por questões de competitividade e pode retornar para sua cidade natal por questões de sustentabilidade e justiça social. Serão mais de 100 colaboradores que poderão contribuir no projeto de revitalização, do Centro, por exemplo.", afirma da Mata.

INAUGURAÇÃO

Fabio Coutinho; Fabiana Gonçalves; Mario Coutinho; Luiz Coelho Coutinho; Filippe Lovatti; Fabricio Coutinho; Aislan Brandão
Fabio Coutinho; Fabiana Gonçalves; Mario Coutinho; Luiz Coelho Coutinho; Filippe Lovatti; Fabricio Coutinho; Aislan Brandão: na inauguração do Atacado Vem de Jacaraípe Crédito: Divulgação

I have a dream

Stella Miranda está a mil por hora com os preparativos do “I have a dream” - o jantar beneficente do Instituto Oportunidade Brasil (IOB). O evento, que acontecerá na noite de 10 de novembro, no Hotel Senac da Ilha do Boi, irá arrecadar recursos para as ações do instituto em 2023. O IOB promove ações gratuitas em prol da educação e da inclusão de negros, em vulnerabilidade social, no mercado de trabalho.

Cerveja campeã

Os sócios da Convento Cervejaria, Léo Leal e Anderson Albuquerque estão celebrando mais uma conquista. A cervejaria artesanal capixaba acaba de receber o prêmio com a cerveja Choco Porter na categoria ‘Best of Show’, no Estilo Chocolate Or Cocoa Beer, na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal. A premiação ocorreu no último dia 13, no Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal que acontece este final de semana, até o dia 16, na Prainha, em Vila Velha e já ocorreu em em diversas cidades de norte a sul do estado.

LANÇAMENTO

Michell Agues(Barman-SP),Iara Porcheti,Welder Zamprogno
O barman Michell Agues (de São Paulo),Iara Porcheti, Welder Zamprogno: no lançamento da nova carta de drinques do restaurante Giardino, em Santa Teresa Crédito: Cloves Louzada

Saúde da mulher

Neste sábado (15), a Amages, em parceria com a Unimed, promove o dia dos exames clínicos para as magistradas a partir dos 40 anos. Os exames serão realizados de 8h às 12h, na unidade de Santa Lúcia. A segunda oportunidade para se cuidar e se prevenir será no dia 29 de outubro.

Alta tecnologia

Os empresários André Mendes e Flávio Barbosa não pouparam esforços para implantar o prédio mais tecnológico de Vitória. Em Jardim Camburi, bairro que mais cresce na capital, o Vanguard vai contar unidades totalmente automatizadas, além de tecnologia construtiva alemã, que vai deixar a conta de luz até 50% mais barata.

MODA

Zenilda e Ana Clara Benevides
Zenilda e Ana Clara Benevides: em noite fashion em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

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