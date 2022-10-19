Veja quem prestigiou a festa de abertura da Casacor ES 2022

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), em Vitória, e a Fundação Fé e Alegria, em Cariacica, receberam na última semana 580 jogos e brinquedos arrecadados na Campanha Solidária realizada no Centro Educacional Leonardo da Vinci. De acordo com Dora Sodré, coordenadora da iniciativa, que conta com a participação ativa dos estudantes da escola tanto doando quanto motivando a participação, recolhendo e entregando os itens, o objetivo foi proporcionar um Dia das Crianças bem feliz para todos que são atendidos pelas instituições, além de difundir valores de solidariedade e protagonismo social entre os alunos.