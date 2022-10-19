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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a festa de abertura da Casacor ES 2022

Publicado em
19 out 2022 às 02:30
Maita e Ada Mota, Rita Tristão e Nelma Freire
Maita e Ada Mota, Rita Tristão e Nelma Freire: no coquetel de abertura da Casacor ES 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
A Casacor ES 2022 está de portas abertas. Nesta segunda-feira (17), a anfitriã Rita Rocio Tristão recebeu convidados durante a abertura da maior mostra de arquitetura e decoração do Estado, no 38° Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. A mostra, que ficará aberta até 18 de dezembro, conta com 38 ambientes projetados por um seleto time de 42 profissionais entre os já consagrados no mercado e jovens talentos das áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo.
Com o tema "Infinito Particular", a mostra convida à reflexão sobre a prioridade do equilíbrio, do bem-estar físico e mental dos moradores, em casas absolutamente biográficas. Confira quem prestigiou o coquetel de inauguração na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Abertura da Casacor ES 2022

LANÇAMENTO DE LIVRO

Alvaro Abreu com as filhas Manaira e Bebel e Alê Moreno no lançamento do livro Viva a Produção Prazerosa em SP
Alvaro Abreu com as filhas Manaira e Bebel e Alê Moreno no lançamento do livro Viva a Produção Prazerosa em SP Crédito: Lucas Mauá

Câncer de mama e prevenção

O médico Fernando Zamprogno, oncologistas da Rede Meridional, e Cristiane Coutinho, mastologista do Grupo Oto Fortaleza, farão uma live nesta quarta (19), às 19 horas, pelo Instagram @oncologiameridional, sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Temas como principais sinais da doença, a necessidade do autoexame e da mamografia serão abordados e os espectadores da live poderão tirar suas dúvidas. Os tipos de tratamentos oferecidos também serão abordados.

Parabéns pra você!

Querida de RR, Mariana Sandri vai comemorar aniversário neste sábado (22), com samba e feijoada, em Manguinhos. 

Em Pedra Azul

Ivan Coelho convida para a abertura da exposição "Antes do voo" neste sábado (22), no Restaurante Passarin, em Pedra Azul. 

LANÇAMENTO

Marcelo Uliana, Erica Frank, Erica Simão, Celina Lievori e Brunna Borges: lançamento da Espírito Santo Restaurant Week 2022 na Tanti Affetti
Marcelo Uliana, Erica Frank, Erica Semião, Celina Lievori e Brunna Borges: lançamento da Espírito Santo Restaurant Week 2022 na Tanti Affetti Crédito: Arthur Louzada

Integração de equipes

A Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Receputi, recebe, nesta quarta-feira (19), a 1ª edição do encontro "Parceiros para o Futuro", realizado pela Fortes Engenharia. O evento visa promover a integração das equipes e a discussão sobre o futuro da empresa. Na ocasião, também acontece a entrega do Prêmio Ideia de Valor, promovido pela organização para reconhecer a contribuição de seus colaboradores no programa InovaFortes.

Encontro

Vanessa Bernardi recebeu recentemente a visita da chef Polly Marinho, da Nestlé, em sua brigaderia Dedo de Moça. O encontro foi realizado para testar as receitas com o leite condensado vegano, próximo lançamento da gigante do mercado mundial de alimentos.

Alunos doam 580 brinquedos para entidades sociais

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), em Vitória, e a Fundação Fé e Alegria, em Cariacica, receberam na última semana 580 jogos e brinquedos arrecadados na Campanha Solidária realizada no Centro Educacional Leonardo da Vinci. De acordo com Dora Sodré, coordenadora da iniciativa, que conta com a participação ativa dos estudantes da escola tanto doando quanto motivando a participação, recolhendo e entregando os itens, o objetivo foi proporcionar um Dia das Crianças bem feliz para todos que são atendidos pelas instituições, além de difundir valores de solidariedade e protagonismo social entre os alunos.

OBRIGADA!

RR agradece todas as mensagens, mimos e flores pela passagem do seu aniversário nesta terça-feira (18). Valeu!

QUERIDOS DE RR

André, Clara e Angelo Pais
André, Clara e Angelo Pais: em noite de festa no 38º BI Crédito: Monica Zorzanelli

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