Marcas de Valor da Rede Gazeta vai premiar empresas reconhecidas do ES

As alunas Catarina Barros Bastos Santos, Lara Gomes Chieppe e Luiza Souza Rubim, da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, acompanhadas pelo professor Marcelo Moreto, embarcaram nesta quinta, dia 20, para São Paulo, para participar da Mostra Nacional de Robótica. Após inscrição no evento, o robô desenvolvido pelas alunas foi selecionado entre diversos projetos de todo o país. De acordo com o professor, o robô utiliza uma câmera para reconhecer e, na sequência, realizar um percurso, neste caso, uma linha preta num fundo branco. “É interessante ressaltar que o projeto inova ao utilizar uma câmera e não um sensor. Isso permite reprogramar o robô para ampliar as atividades executadas, por exemplo, identificar diferentes formas e cores, podendo direcionar-se a elas e até capturar objetos.