Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Marcas de Valor da Rede Gazeta vai premiar empresas reconhecidas do ES

Publicado em
22 out 2022 às 02:30
Davi Wescley, Felipe Caroni, Marcello Moraes, Marcio Chagas, Diego Araújo e Bruno Araújo
Davi Wescley, Felipe Caroni, Marcello Moraes, Marcio Chagas, Diego Araújo e Bruno Araújo: no lançamento do Marcas de Valor 2022 Crédito: Arthur Louzada

Marcas de Valor 2022

A 13º edição do ‘Marcas de Valor’ vai premiar as marcas protagonistas do mercado capixaba. Para aquecer a noite de premiação, que acontecerá no dia 07 de dezembro, no Teatro Glória, em Vitória, a Rede Gazeta realizou importante evento de lançamento da pesquisa e apresentação dos resultados com o mercado publicitário com direito a palestras envolvendo temas como marketing de influência, diversidade e inclusão com a palestra de Ana Paula Passarelli, conhecida como a guru do marketing de influência. A animação ficou por conta de um happy hour descolado e assinado por Karla Brandão, e muito chorinho de qualidade, com o grupo Na Intimidade do Samba. Confira a galeria de fotos de Arthur Louzada.

O FUTURO É HOJE

“Aquele que luta pelo futuro vive nele, hoje”. A célebre frase da escritora e filósofa norte-americana Ayn Rand é a síntese que orienta as ações do Instituto Líderes do Amanhã. Criado para formação de jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais de liberdade, economia de mercado e estado de direito, a organização tem um olhar atento ao futuro. Sua mais nova empreitada é a realização da 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, que acontece nos dias 3 e 4 de novembro no Centro de Convenções de Vitória. Diferentes personalidades da economia e do cenário político nacional e local vão discutir soluções para o Brasil tendo como tema “Brasil: 200 anos acima da lei”, em alusão ao bicentenário de independência do país, abordando conquistas e dilemas. O encontro já conta com 18 palestrantes confirmados, entre eles, o economista e diretor executivo do Instituto Mises Brasil, Adriano Paranaiba; o professor de Filosofia e autor da série best-seller 'Breves Lições', Dennys Xavier; o advogado e professor de Ciência Política, e Diogo Costa; além do vice-presidente da República, Hamilton Mourão; do ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol; e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, entre outros nomes conhecidos do segmento empresarial brasileiro e formadores de opinião.

COMEMORAÇÃO

João  Delboni, Vinicius Assis  e  Edna Lemos
João  Delboni, o anfitrião Vinicius Assis  e  Edna Lemos: comemorando 19 anos de advocacia no ES Crédito: Mônica Zorzanelli

Exposição

Tadeu Bianconi convida para o lançamento do seu Zine “cidades [in] visíveis” na próxima terça-feira (25), às 19h, na Mosaico Fotogaleria. No mesmo dia será realizada uma exposição reduzida do projeto “cidades [in] visíveis” que foi apresentado de janeiro e abril deste ano na Casa Porto das Artes. A publicação, que conta com texto do curador e filósofo Fernando Pessoa, apresenta 27 fotografias de Tadeu Bianconi. O zine tem a produção de Tarcísio Bahia, tradução para o inglês de Marco Franco e editoração de Gustavo Binda, da Maré Editora.

Mostra de Robótica

As alunas Catarina Barros Bastos Santos, Lara Gomes Chieppe e Luiza Souza Rubim, da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, acompanhadas pelo professor Marcelo Moreto, embarcaram nesta quinta, dia 20, para São Paulo, para participar da Mostra Nacional de Robótica. Após inscrição no evento, o robô desenvolvido pelas alunas foi selecionado entre diversos projetos de todo o país. De acordo com o professor, o robô utiliza uma câmera para reconhecer e, na sequência, realizar um percurso, neste caso, uma linha preta num fundo branco. “É interessante ressaltar que o projeto inova ao utilizar uma câmera e não um sensor. Isso permite reprogramar o robô para ampliar as atividades executadas, por exemplo, identificar diferentes formas e cores, podendo direcionar-se a elas e até capturar objetos.

Joias made in ES

Carolina Neves, joalheria famosa por criar peças com pedras preciosas cheias de significado, esteve presente no It Brands, nos últimos dias 18 e 19. Destaque no display da marca vai para as peças em parceria com a Cruzeiro Mine, mina especializada em turmalinas conhecida pelo seu processo de atuação mais justa com o meio ambiente e com a sociedade, chamado Fair Mining.

Inauguração

Reunindo em um só lugar equipamentos de alta tecnologia para as especialidades que vão desde Implantodontia a Odontopediatria, Ortodontia, Endodontia, Dentística e outros, as seis sócias cirurgiãs-dentistas Larissa Pavesi, Laisa Lima Rocha, Nathalia Schiavon, Lorena Laranja, Bárbara Sant’Ana e Vanessa Pretti recebem na próxima terça (25), a partir das 15h, para a inauguração oficial de sua clínica Unittà Odontologia, no Work Center, na Enseada do Suá. A clínica multidisciplinar nasceu com o objetivo de atender toda a família, da criança ao idoso, em diversos serviços e tratamentos odontológicos.

Semana de Comunicação

Os alunos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Multivix Vitória já estão no preparativos para a 2ª Semana de Comunicação, que acontecerá nos dia 07, 08 e 09 de novembro e abordará o tema "A Transformação Digital e a Disruptura da Publicidade".

Nova chef de cozinha

O UGO Restaurante tem uma nova chef para comandar sua cozinha na Praia da Costa, em Vila Velha: trata-se de Larizza Mardegan, que acaba de retornar da Europa após passar uma temporada no renomadíssimo restaurante dinamarquês Noma.

QUERIDOS DE RR

Jayme Francisco Gazzinelli Cruz e Évany Xavier Gazzinelli Cruz
Jayme Francisco Gazzinelli Cruz e Évany Xavier Gazzinelli Cruz: em coquetel badalado na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

