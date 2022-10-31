Halloween ferve a pista do Iate Clube do ES; veja fotos

Bruxas, caveiras, Coringa, Severo Snape, da saga Harry Potter e Cruella Devil invadiram o Halloween do Iate Clube na noite de sexta-feira (28), numa luxuosa festa que já se transformou numa das mais esperadas da Ilha. Os convidados eram recebidos por Jason com sua serra elétrica e pela assustadora Samara, personagens que foram a sensação do evento. A noite das bruxas e de alta produção foi animada pela banda Duets. Entre os presentes estavam Fabiana Croce, Roberta Drumond, Alline Passamani e os associados que capricharam na produção. Veja as fotos de Vitor Machado.

No ano comemorativo de sua décima edição, o 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo dá continuidade ao projeto de anos anteriores, amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal, e inaugura um espaço de experimentação e criação artística com encomendas e estreia de novas obras. Em suas mais recentes edições, o evento passou a ter uma linha curatorial de programação mais focada nas criações dos séculos XX e XXI, com grande destaque para o repertório brasileiro, latino-americano, português e obras de compositoras. Nesta edição o Festival apresenta uma programação que tem como eixo temático as diversas relações do homem com o tempo. O projeto, em formato híbrido, recebe o público presencialmente e transmite ao vivo os espetáculos pelo YouTube, de 4 a 26 de novembro. Também retoma os Concertos Itinerantes, parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a integração de comunidades e setores da sociedade que não têm acesso às salas de espetáculo ou espaços culturais. O Festival é dirigido por Tarcísio Santório e Natércia Lopes, com direção artística de Livia Sabag que também integra o núcleo de curadoria ao lado de Gabriel Rhein-Schirato, Guilhermina Lopes, Fabio Bezuti e Helder Trefzger.