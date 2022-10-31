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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Halloween ferve a pista do Iate Clube do ES; veja fotos

Publicado em
31 out 2022 às 02:30
Fabiano Pereira e Karina Machado
O comodoro do Iate Clube do ES Fabiano Pereira e sua Karina Machado: em noite de Halloween em Vitória Crédito: Vitor Machado

Happy Halloween! 

Bruxas, caveiras, Coringa, Severo Snape, da saga Harry Potter e Cruella Devil invadiram o Halloween do Iate Clube na noite de sexta-feira (28), numa luxuosa festa que já se transformou numa das mais esperadas da Ilha. Os convidados eram recebidos por Jason com sua serra elétrica e pela assustadora Samara, personagens que foram a sensação do evento. A noite das bruxas e de alta produção foi animada pela banda Duets. Entre os presentes estavam Fabiana Croce, Roberta Drumond, Alline Passamani e os associados que capricharam na produção. Veja as fotos de Vitor Machado.

Vem verão!

Vanessa Cabral promove a Semana do Colágeno, a partir de segunda-feira até o dia 05 de novembro, em sua clínica. Durante o evento, as clientes serão recebidas com o brunch de abertura e mimos.

Feijoada

Ildo Steffen prepara sua Feijoada Vip, marcada para o dia 13 de novembro, com show do grupo Samba Junior. 

QUERIDAS DE RR

Dayse Teixeira e Mariah Cardoso
Dayse Teixeira e Mariah Cardoso: em noite de festa para arquitetos e decorados em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTA

Fernanda Rabello e Daniela Andrade
Fernanda Rabello e Daniela Andrade: em noite de festa "all black" na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA

No ano comemorativo de sua décima edição, o 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo dá continuidade ao projeto de anos anteriores, amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal, e inaugura um espaço de experimentação e criação artística com encomendas e estreia de novas obras. Em suas mais recentes edições, o evento passou a ter uma linha curatorial de programação mais focada nas criações dos séculos XX e XXI, com grande destaque para o repertório brasileiro, latino-americano, português e obras de compositoras. Nesta edição o Festival apresenta uma programação que tem como eixo temático as diversas relações do homem com o tempo. O projeto, em formato híbrido, recebe o público presencialmente e transmite ao vivo os espetáculos pelo YouTube, de 4 a 26 de novembro. Também retoma os Concertos Itinerantes, parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a integração de comunidades e setores da sociedade que não têm acesso às salas de espetáculo ou espaços culturais. O Festival é dirigido por Tarcísio Santório e Natércia Lopes, com direção artística de Livia Sabag que também integra o núcleo de curadoria ao lado de Gabriel Rhein-Schirato, Guilhermina Lopes, Fabio Bezuti e Helder Trefzger.

ALL BLACK

Larissa Cabral e Amanda Abranches
Larissa Cabral e Amanda Abranches: em noite de festa badalada na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

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