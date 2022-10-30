Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Sinthia Ferrari ganha festa de aniversário surpresa em Vitória; fotos

30 out 2022 às 02:30
Guilherme Pires e Sinthia Ferrari Crédito: Divulgação

Viva,  Sinthia!

Querida de RR, a paisagista Sinthia Ferrari curte o final de semana no Manoá Eco Villa, em Costa Dourada, na Bahia, onde celebra aniversário ao lado do seu Guilherme Pires. Na quarta-feira (26), as amigas anteciparam a comemoração com happy hour surpresa para a aniverariante no Clericot, na Curva da Jurema. Veja as fotos

QUERIDOS DE RR

Rômulo Pegoretti e Roberta Drummond
Rômulo Pegoretti e Roberta Drummond: em noite de festa de arquitetos e decoradores da cidade Crédito: Mônica Zorzanelli

Sentença Criminal

O desembargador Adalto Dias Tristāo,  a juíza Gisele Souza de Oliveira, e o desembargador Fernando Zardini, vão lançar a 8ª edição do livro “Sentença Criminal” no salão Pleno do TJES. O lançamento será realizado com a palestra sob o tema, “Mandados de Criminalização” pelo procurador de justiça, Antônio Carlos da Ponte, no próximo dia 3 de novembro, de 9h às 11h.

Trabalho portuário

Portocel sediou na última semana evento organizado pela Associação dos Terminais Portuários Privados (ATP), que contou com a presença de ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). O objetivo da visita, a primeira dos ministros do TST a um terminal de uso privado (TUP), foi abordar temas relacionados ao trabalho portuário.

Decorado completo

O novo ateliê da marca Forma Legno, empresa do Grupo Prime Vix, comandada pelo empresário Amado Pereira Costa, conta com projeto de interiores das arquitetas Isabella Steinkopf e Letícia Breda, que transformaram a loja em um decorado completo através da inspiração em conceitos presentes na natureza, onde nada é supérfluo e tudo possui função. As profissionais também assinam o ambiente Due Lavabos na CASACOR ES.

FESTA

Zilda Helal e Ximene Vilar
Zilda Helal e Ximene Vilar: em festa "all black" na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Imenrsão em Portugal

O advogado Gustavo Fonseca, sócio da Fass Advogados, embarcou para Portugal com um grupo de empresários capixabas para o Innovation Experience, uma imersão em inovação, tecnologia e negócios organizada pelo Base27 e pela Global Touch, com início nesta  segunda-feira (31). Por lá, o grupo visitará startups, incubadoras, empresas de investimentos, laboratórios de inovação e parques tecnológicos. No roteiro, ainda, o Web Summit, maior conferência em tecnologias da Europa, e, para fechar, uma experiência em vinícolas portuguesas.

Homens x cirurgias

A procura de cirurgias plásticas pelo público masculino aumentou consideravelmente nos últimos cinco anos, passando de 72 mil para 276 mil ao ano. Isso representa uma média de 31,5 mil procedimentos por hora, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Para o cirurgião plástico Ariosto Santos, o interesse dos homens em se cuidar é importantíssimo. “Independentemente da idade, eles estão mais antenados e bem mais exigentes sobre o universo da vaidade masculina”, destaca o médico.

ENCONTRO

Ilma Mendonça, Alexandre Bessa, Wagner Araújo e Gilcélio Marino
Ilma Mendonça, Alexandre Bessa, Wagner Araújo e Gilcélio Marino: em encontro sobre design corporativo e arquitetura acústica Crédito: Cloves Louzada

celebridades Famosos Festa de Aniversário
