Veja quem prestigiou o badalado Baile Místico em Vitória; fotos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio de seu presidente José Carlos Rizk Filho, acaba de constituir a Comissão de Direito de Moda - Fashion Law. Segundo o presidente da nova Comissão, Jabez Jayme Fabrício Pinto, essa área, ainda carente no Espírito Santo, oferece segurança protetiva de todos os direitos incidentes na indústria da moda, ajuda a regularizar o exercício profissional do cliente e solucionar todas as questões judiciais que ocorrem dentro desse meio. São amplas as possibilidades de clientes dentro do Direito da Moda: empresas do segmento, estilistas, modelos, influenciadores digitais, blogueiros e youtubers. A diretoria da Comissão conta, também, com os advogados Maria Eugenia Cristo Souza, Adrianna da Silva Souza Salomão e Edgard Saul dos Santos Martins.