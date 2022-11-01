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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o badalado Baile Místico em Vitória; fotos

Publicado em
01 nov 2022 às 02:30
Maria Sanz e Chica Chiclete
Maria Sanz e Chica Chiclete Crédito: Leo Gurgel

Baile Místico 2022

Com inspiração cigana, o Baile Místico de Maria Sanz retornou à ACasa Lounge, de Carol Saitt e Maria Hortência Receputi, para receber uma turma animada, que dançou até altas horas sob o comando de Salvador Araguaia, de São Paulo, ao lado de Larissa Tan Tan, Romão, Paolla B. e Bumba Meu Bowie. Os convidados foram recebidos com uma leitura de cartas de Tarô por Diego Orton. A decoração contou com apoio de Cintia Dutra, e o RP foi de Dudu Altoé.

ANIVERSÁRIO

Gisele de Oliveira e o marido Sérgio Ricardo de Souza
A aniversariante Gisele de Oliveira e o marido Sérgio Ricardo de Souza:  celebrando 50 anos no ilha Buffet,  com decoração de Melina Pitanga Crédito: Camilla Baptistin

Missa de 7º Dia

Será celebrada nesta terça-feira (01), às 18h30, na Igreja Santa Rita, a missa de 7º Dia de falecimento de Dona Maria Helena Pacheco. 

25 anos de representatividade

Os principais empresários do setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo se reúnem no próximo dia 11 para a comemoração dos 25 anos de representatividade do segmento, um dos mais importantes da economia capixaba e que movimenta R$ 75 bilhões por ano. O anfitrião é o presidente do Sincades, Idalberto Moro, que já adianta o lançamento da nova marca da entidade na ocasião.

Partiu, EUA!

Dorion Soares parte para uma temporada nos Estados Unidos, onde cumpre agenda de reuniões para definir estratégias de atuação da marca DS para o próximo ano. Na Terra do Tio Sam o designer fica entre Miami e Nova York, onde acompanha de perto as operações do seu showroom de gemas, além disso vai definir os detalhes de atuação de sua joalheria a bordo de luxuosos navios seis estrelas.

FAMÍLIA

Valdecir e Geise Torezani e os filhos Miguel e Mirela
Valdecir e Geise Torezani e os filhos Miguel e Mirela: noite de festa em família Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento

Usando uma cartela cores alegres da natureza, transmitindo uma sensação de felicidade e sinergia com o meio ambiente, a coleção 50 anos da BlueMan chega à Vitoria em grande estilo. As peças desejo estão disponíveis no brunch de lançamento que acontece neste sábado (05), na Praia do Canto. A degustação fica por conta da Casa Graviola, de Letícia Salgado.

Memória afetiva

Referência na gastronomia, o Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV) assina o cardápio do Restaurante da arquiteta Alessandra Cohen, ambientado na CASACOR ES, que será realizada até dia 18 de dezembro, no 38º BI, em Vila Velha. Com diversas memórias afetivas da cultura do Pará, Estado de origem da arquiteta, o espaço conta com características marcantes, com uma decoração que destaca sobretudo o artesanato.

Em Portugal

Bruno Medeiros continua em Portugal onde vai participar do Web Summit 2022, evento de tecnologia que será realizado na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e que vai apresentar as novidades de empresas internacionais relacionadas aos setores de negócios e empreendedorismo. Na semana pré Web Summit, o CEO da MeuChope cumpriu agenda em três cervejarias de Lisboa - ‘Canil’, ‘Outro Lado’ e Craft Corner.

HALLOWEEN

Juliana Fucs, Carolina Euzébio e Larissa Fiuza em noite de Halloween na Pink , no Triângulo das Bermudas.
Juliana Fucs, Carolina Euzébio e Larissa Fiuza em noite de Halloween na Pink , no Triângulo das Bermudas. Crédito: Daniel Pimenta

SEGURANÇA JURÍDICA NA MODA

Primeira reunião da Comissão de Direito da Moda na OAB-ES
Primeira reunião da Comissão de Direito da Moda na OAB-ES Crédito: Divulgação
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio de seu presidente José Carlos Rizk Filho, acaba de constituir a Comissão de Direito de Moda - Fashion Law. Segundo o presidente da nova Comissão, Jabez Jayme Fabrício Pinto, essa área, ainda carente no Espírito Santo, oferece segurança protetiva de todos os direitos incidentes na indústria da moda, ajuda a regularizar o exercício profissional do cliente e solucionar todas as questões judiciais que ocorrem dentro desse meio. São amplas as possibilidades de clientes dentro do Direito da Moda: empresas do segmento, estilistas, modelos, influenciadores digitais, blogueiros e youtubers. A diretoria da Comissão conta, também, com os advogados Maria Eugenia Cristo Souza, Adrianna da Silva Souza Salomão e Edgard Saul dos Santos Martins.

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