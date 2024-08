Construtora do ES celebra 30 anos com festa em Vitória; veja fotos

Cittá comemora 30 anos no ES

A Città Engenharia - uma das construtoras com maior presença no mercado imobiliário local, comemorou 30 anos no mercado capixaba, com festa nesta quarta-feira (07), no Le Buffet Studio Lounge, em Vitória. De acordo com o diretor executivo Roberto Puppim, desde a década de 40, a família Puppim foi pioneira na construção civil capixaba, construindo as primeiras casas no centro de Vila Velha. A família Puppim participa do desenvolvimento urbano desde essa época, e soma 80 anos de tradição e inovação na construção civil do Espírito Santo. Com 41 edifícios construídos e entregues, a Cittá honra a tradição e segue rumo ao futuro e a novos empreendimentos. Sem esquecer a sua dimensão socioeconômica e a sua responsabilidade empresarial, a Città é mantenedora do MOVIVE (Movimento Vida Nova Vila Velha), apoiando e sustentando suas iniciativas desde a sua fundação. Atualmente, a Città responde por mais de 300 mil m² de área construída nos melhores endereços de Vila Velha e Vitória e tornou-se uma empresa referência em qualidade e alto padrão dos produtos até os dias de hoje. Atualmente a sede da empresa fica em uma área nobre, no bairro de Mata da Praia, em Vitória. Durante a festa, que reuniu parceiros e colaboradores, foram homenageados os empresários Pedro e Nei Puppim (foto no alto).