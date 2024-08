Veja quem prestigiou o lançamento do ArteAcacci no Palácio Anchieta

Rosa-Nina Liebermann, Kaiky Plaster, Robson Melo, Virginia Casagrande, Francisco Gava, Marilia Debbane, Renata Cani e Marcelo Lages: no café da manhã de lançamento do ArteAcacci. Crédito: Cacá Lima

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e o escritório de design Liebermann Projetos Criativos lançaram nesta terça-feira, 06 de agosto, no Palácio Anchieta, o ArteAcacci. Durante o evento, foi apresentada a “Coleção Liebermann”, com camisetas, bloco de ideias, nécessaire e artebags com seis artes exclusivas assinadas pela artista alemã Heidi Liebermann.

A diretora artística do Liebermann Projetos Criativos e curadora do projeto, Rosa-Nina Liebermann, contou que o ArteAcacci trouxe a energia positiva e a alegria das artes de Heidi para as peças. “Nós fizemos uma curadoria de imagens que trouxesse a infância e lembrasse brincadeira de criança. A coleção está linda e com todas as peças produzidas por empresas capixabas. Estamos apaixonados por este projeto e esperamos que encante a todos”.

O ArteAcacci veio para agregar valor artístico ao portfólio de produtos da instituição, unindo o fascínio da arte contemporânea à linguagem estética da moda e do design. Com edições bianuais, a primeira temporada traz a “Coleção Liebermann”, com as cores exuberantes e a pulsante energia criativa de Heidi.

A Coleção Liebermann conta com camisetas, bloco de ideias, nécessaire e artebags com seis artes exclusivas assinadas pela artista alemã Heidi Liebermann. Crédito: Cacá Lima

Para a campanha de lançamento do ArteAcacci, sete influenciadores foram convidados para serem embaixadores do projeto: o músico Antônio Oliveira Júnior, a jornalista Eliana Gorritti, o relações públicas Kaiky Plaster, a campeã mundial de Bodyboard Neymara Carvalho, a ativista e empreendedora cultural Priscila Gama, a consultora de imagem Renata Cani e a modelo Saly Pio. O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande prestigiaram o evento de lançamento.

As peças da “Coleção Liebermann” já estão disponíveis no site e na loja da Acacci, em Jardim Camburi, com produtos a partir de R$ 14,99, com 100% da renda revertida para a instituição. Também será possível adquirir os produtos nas lojas parceiras: Ivan Aguilar e Luciana Melo Perfumes, na Praia do Canto; e nas unidades da Borana do Shopping Praia da Costa e da Praia do Canto.

A Acacci é uma organização da sociedade civil fundada há mais de 35 anos, que se dedica ao apoio e assistência a crianças e adolescentes com câncer. A entidade oferece suporte biopsicossocial, integrativo e complementar, além de programas de educação e conscientização sobre a doença, buscando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Somente em 2023, foram mais de 400 beneficiários e cerca de 1.300 hospedagens.

EM PEDRA AZUL

Shirley e Ariosto Santos: curtindo o final de semana nas montanhas capixabas. Crédito: Divulgação

Em Brasília Didimo Effgen e Cassia Maria Oliveira Effgen partem nesta quinta-feira (08) para Brasília para o aniversário da filha Julia Effgen, que depois do seu doutorado mudou-se para Capital federal e está trabalhando no IPEA. Em Brasília 2 O artista plástico Rodrigo Dutra assina 35 troféus que premiará os ganhadores do V Portos + Brasil 2024. O evento anual da Secretaria Nacional de Portos premia os melhores portos organizados e terminais de uso privado e será realizado nesta quarta-feira (7), em Brasília.

BAILE

Érica Neves, Kelly Andrade e Monique Neves marcaram presença no noite de gala do Baile da Advocacia, em Cariacica . Crédito: Cynthia Sathler

Recuperação judicial em pauta O ano de 2024 está caminhando para registrar um recorde no número de pedidos de recuperação judicial. Segundo a Serasa Experian, o Brasil atingiu 1.014 pedidos de recuperação judicial apenas no primeiro semestre do ano, maior número da década. O advogado Felipe Finamore, referência no campo do Direito Empresarial e Recuperação Judicial no escritório Finamore Simoni Advogados, destaca que esse instrumento visa preservar as atividades econômicas e a função social de uma empresa. "A recuperação judicial permite que a empresa estabeleça planos viáveis para lidar com a crise, buscando reorganizar suas finanças e manter suas operações, o que muitas vezes é fundamental não apenas para a própria empresa, mas também para a economia mais ampla, protegendo empregos e mantendo relações comerciais." Teatro O artista Paulinho Gogó desembarca em Vitória e traz seu novo espetáculo, inspirado no filme do próprio artista “Top Love – Só e Bem Acompanhado” na Amazon Prime Video, para os capixabas, nos dias 17 e 18 de agosto, no Teatro Universitário, Ufes. A realização local é da WB Produções. Templo do vinho O médico e apaixonado por vinhos Jean de Carvalho Estevão de Souza convida para inauguração da primeira filial da Vinhedos Capoani na Praia da Costa, dia 14 de agosto, em Vila Velha, com coquetel animado pela banda Calicanto.

INAUGURAÇÃO

O empresário Danilo Zouain ao lado da esposa Tayana na inauguração do seu Manhattan Food & Drinks, novo reduto gastronômico na Enseada do Suá, com decoração e cardápio contemporânea inspirado em Nova Yok. Crédito: Divulgação

Roupa lidera presentes ... Quando o assunto é presentear os pais, o queridinho no ranking de presentes para o próximo dia 11 é o setor de vestuário. Segundo pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data (47%), seguidas de perfumes e cosméticos, calçados e acessórios, como meias, cinto, óculos, carteira e relógio. ... para Dia dos Pais “A pesquisa mostra que 68% dos consumidores querem presentear no Dia dos Pais, mas que eles estão mais cautelosos e devem fazer muitas pesquisas antes de comprar os presentes. A maioria dos consumidores, quase 80%, pretende pesquisar preços utilizando, para isso, sites e aplicativos, redes sociais e indo a shoppings”, comentou Rogério Alcântara, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.

