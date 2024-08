Renata França recebe para exposição de marca católica em Vitória

João Jantorno, designer da Placas do Brasil, esteve presente em São Paulo no evento da publicação internacional Robb Report, onde se encontrou com o ex-governador do Estado, João Dória Jr, (foto) e com renomados designer e arquitetos do cenário brasileiro, entre eles; os Irmãos Campanas, Jader Almeida e Davi Bastos. A Placas do Brasil vem se posicionando no mercado nacional como uma marca inovadora no mercado de MDF. Crédito: Divulgação