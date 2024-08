Sandra Fonseca celebra aniversário com a família e amigos em Vitória

Queridona de RR, Sandra Fonseca comemorou aniversário nesta quinta-feira (01º), no seu restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. A "quinta virou sexta" para a aniversariante que recebeu a família e amigos, ao lado de sua filha Manu e da mãe Liseta. A DJ Larissa Tantan f erveu a pista com hits dos anos 80 e 90. Bruna Medeiros assinou o décor que transformou o salão principal da casa num lounge para dançar. O bolo e os doces foram assinados por Najla Carone. Veja as fotos de Cloves Louzada.

Gestão de sucesso Para falar sobre a transição de empreendedor a empresário e como desenvolver as habilidades dos gestores de sucesso, os membros da CDL Jovem Vitória recebem Camila Dalla em seu Encontro Mensal de Agosto. O evento, cheio de insights e networking, acontece na próxima quarta-feira, dia 7, a partir das 18h30, no auditório da CDL, no Centro de Vitória.

Show Patrick Ribeiro trará para a Vitória no próximo dia 10 o cantor de grandes hits da MPB, Jorge Vercillo, em sua turnê em comemoração aos 30 anos de carreira.

Expocondomínio Mais de 70 empresas já confirmaram presença como expositoras na 7ª edição da Expo Condomínio Completo, evento que cresceu e neste ano, pela primeira vez, será realizado no Pavilhão de Carapina, nos dias 22 e 23 de agosto, com entrada franca. Entre as empresas confirmadas estão Sicoob, Brasas, Nacional Gás, Raízen Power, Politintas, Grupo Eletromil, Giga + Fibra e SVA Segurança. A Expo Condomínio reúne tendências do mercado de condomínios, e a previsão é que o volume de negócios chegue a R$ 60 milhões.