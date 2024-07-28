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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Valtair Torezani celebra 60 anos com show de Capital Inicial em Vitória

Publicado em
28 jul 2024 às 03:00
Valtair Torezani e Ary Torezani
O aniversariante Valtair Torezani e Ary Torezani: festão na Ilha Crédito: Cloves Louzada
O empresário Valtair Torezani celebrou 60 em grande estilo nesta sexta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro, com showzão de Capital Inicial, a mesma atração da sua festa de 50 anos. O vocalista da banda, Dinho Ouro Preto, que virou amigo do aniversariante, abriu sua apresentação dizendo: "Os 60 são o novo 40".  O Capital apresentou hits próprios, como "Primeiros erros" e "O Passageiro" e  de ídolos do rock brazuca, como "Exagerado", de Cazuza. 
A lado de sua Ary e dos filhos Lucas e Luiza, o aniversariante recebeu a família e amigos num festão com décor de Camila Sarmento e catering do Le Buffet, de Giovanna e André Rosa. O DJ Deprá e a cantora Flavinha Mendonça também ferveram a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada e vídeos dos melhores momentos da festa. 
Ary e Valtair Torezani com Dinho Ouro Preto
Ary e Valtair Torezani com Dinho Ouro Preto Crédito: Cloves Louzada
Débora Veronez e Patrick Ribeiro
Débora Veronez e Patrick Ribeiro Crédito: Cloves Louzada
Giovanna e André Rosa, Ary e Valtair Torezani
Giovanna e André Rosa, Ary e Valtair Torezani Crédito: Cloves Louzada
André Hees e Renata RAsseli, Joca Pedrosa e Cida Zamprogno, Rubia Galvão e Karina Mazzini, Justino e Claudia Mameri
André Hees e Renata RAsseli, Joca Pedrosa e Cida Zamprogno, Rubia Galvão e Karina Mazzini, Justino e Claudia Mameri Crédito: Cloves Louzada
Claudio Chieppe e Juliana Modenese
Claudio Chieppe e Juliana Modenese Crédito: Cloves Louzada
Márcia e Junior Carone
Márcia e Junior Carone Crédito: Cloves Louzada
Ligia e Idalberto Moro
Ligia e Idalberto Moro Crédito: Cloves Louzada
Valdecir e Geise Torezani
Valdecir e Geise Torezani Crédito: Cloves Louzada
Rogério Marins e Flavia Gama
Rogério Marins e Flavia Gama Crédito: Cloves Louzada
Ana Paula e Guilherme Rody com os filhos Chloe e Cristiano.
Ana Paula e Guilherme Rody com os filhos Chloe e Cristiano. Crédito: Cloves Louzada
Marlon Viana e Ivan Aguilar
Marlon Viana e Ivan Aguilar Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de 60 anos de Valtair Torezani

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