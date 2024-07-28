Valtair Torezani celebra 60 anos com show de Capital Inicial em Vitória

O empresário Valtair Torezani celebrou 60 em grande estilo nesta sexta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro, com showzão de Capital Inicial, a mesma atração da sua festa de 50 anos. O vocalista da banda, Dinho Ouro Preto, que virou amigo do aniversariante, abriu sua apresentação dizendo: "Os 60 são o novo 40". O Capital apresentou hits próprios, como "Primeiros erros" e "O Passageiro" e de ídolos do rock brazuca, como "Exagerado", de Cazuza.