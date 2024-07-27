Veja quem prestigiou a homenagem a Lázaro Ramos no Festival de Cinema de Vitória

“Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema preto brasileiro”, disse o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos , que foi ovacionado pelo público em uma noite de Teatro Glória totalmente lotado para celebrar sua trajetória no cinema, na literatura e na televisão. O homenageado nacional do 31º Festival de Cinema de Vitória recebeu o Troféu Vitória das mãos de sua Taís Araújo e agradeceu ao público que prestigia o cinema nacional. “Obrigado a todos que vêem filmes em português”, disse ele.

Os atores Dan Ferreira e Lucas Leto apresentaram a homenagem ao baiano que, comovido quando subiu ao palco, confessou estar sem palavras. Durante todo o dia, nos bastidores e em entrevistas, Lázaro se emocionou e confessou sentir-se ainda o menino da Ilha do Paty, do Bando de Teatro Olodum. No Teatro Glória, fez questão de beijar Suely Bispo, homenageada capixaba do Festival, antes de subir para receber os aplausos do público. A designer Carla Buaiz presenteou Lázaro com uma joia exclusiva de sua coleção Insólito. Na peça, estavam gravados os principais filmes do multifacetário artista. Na noite também foram conhecidos os vencedores do 31º Festival de Cinema em 34 categorias e foi exibido o documentário “Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, feito em parceira com a Galpão Produções.