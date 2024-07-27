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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a homenagem a Lázaro Ramos no Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
27 jul 2024 às 03:00
Lázaro Ramos, Carla Buaiz e Taís Araújo
Lázaro Ramos, Carla Buaiz e Taís Araújo: noite de homenagem no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Vikki Dessaune
“Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema preto brasileiro”, disse o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos, que foi ovacionado pelo público em uma noite de Teatro Glória totalmente lotado para celebrar sua trajetória no cinema, na literatura e na televisão. O homenageado nacional do 31º Festival de Cinema de Vitória recebeu o Troféu Vitória das mãos de sua Taís Araújo e agradeceu ao público que prestigia o cinema nacional. “Obrigado a todos que vêem filmes em português”, disse ele.
Taís Araújo e Lázaro Ramos
Taís Araújo e Lázaro Ramos Crédito: Vikki Dessaune
Os atores Dan Ferreira e Lucas Leto apresentaram a homenagem ao baiano que, comovido quando subiu ao palco, confessou estar sem palavras. Durante todo o dia, nos bastidores e em entrevistas, Lázaro se emocionou e confessou sentir-se ainda o menino da Ilha do Paty, do Bando de Teatro Olodum. No Teatro Glória, fez questão de beijar Suely Bispo, homenageada capixaba do Festival, antes de subir para receber os aplausos do público. A designer Carla Buaiz presenteou Lázaro com uma joia exclusiva de sua coleção Insólito. Na peça, estavam gravados os principais filmes do multifacetário artista. Na noite também foram conhecidos os vencedores do 31º Festival de Cinema em 34 categorias e foi exibido o documentário “Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, feito em parceira com a Galpão Produções.
Larissa Delbone e Lázaro Ramos
Larissa Delbone e Lázaro Ramos Crédito: Vikki Dessaune
Carla Buaiz e Tais Araújo
Carla Buaiz e Tais Araújo Crédito: Gustavao Louzada/ Galpão IBCA
Lázaro Ramos e Taís Araujo
Lázaro Ramos e Taís Araujo Crédito: Gustavao Louzada/ Galpão IBCA

Concurso

O Sindbares / Abrasel ES lança concurso inédito para eleger o melhor restaurante a quilo do Estado. Com o tema “É comer, gostar e votar”, o concurso O Quilo é Nosso acontece em três etapas: regionais, estaduais e nacional. Contando com votos de júri técnico e popular, a competição regional acontecerá dos dias 17 a 27 de setembro nos restaurantes inscritos. Para participar, o estabelecimento competidor deverá criar uma receita especial para o concurso, que valorize a alimentação saudável. As inscrições para os restaurantes interessados na disputa seguem abertas até o dia 31 de julho.

Certificação internacional

Pelo segundo ano consecutivo, o escritório capixaba SGMP+ Advogados, que tem filial em São Paulo, conquistou a certificação internacional Great Place to Work (GPTW). O selo é o reconhecimento de que o escritório é considerado um ótimo ambiente de trabalho por seus funcionários. Por meio de uma ferramenta online própria de pesquisa e diagnóstico do clima organizacional, a consultoria global Great Place do Work mediu a percepção dos funcionários em relação à empresa.

No Rio de Janeiro

Leonardo Pastore, assessor de investimentos da Valor, embarca para o Rio de Janeiro acompanhado de Dayane Veiga para celebrar o aniversário de Marcelo Bragança, vice-presidente da Vibra Energia. O evento acontece neste sábado (27).

Na Reserva Paineiras

É tempo de comemorar! A turma 37 de Medicina Multivix celebra neste sábado (27), a festa 1/6, na Reserva Paineiras. O momento que entrará para a memória dos alunos é assinado por Vagner Loppes. Ele conta com parceiros como Don Camaleone, que marca presença com seu open bar e Conceito Único, que será responsável por toda a magia por traz da decoração. O som será por conta de DJ Leon, DJ Perotes, Pagode de Abreu e DJ Donzin.

Amor sagrado

Na próxima quinta-feira (01/08), a Twenty Four Sevenvai receber Anna Paula Scardua e Geórgia Tardin, da marca católica Amor ao Sagrado. Juntas, elas irão apresentar a nova coleção de itens decorativos e acessórios modernos e elegantes que transmitem fé e espiritualidade.

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