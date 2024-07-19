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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camila Morgado, de "Renascer", vem para o Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
19 jul 2024 às 11:17
Camila Morgado
Camila Morgado vai apresentar a segunda noite do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Festival de Cinema de Vitória
Brilhando na novela Renascer, como Dona Patroa, Camila Morgado aterrissa na capital capixaba para a abertura do 31º Festival de Cinema de Vitória, que conta com direção geral de Lucia Caus. No domingo (20) ela apresenta a segunda noite do evento, ao lado do ator Johnny Massaro. Tendo no currículo filmes como Olga e Até que a Sorte nos Separe 2, a atriz vai trazer para o público todas as informações sobre a primeira sessão da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e a segunda exibição da 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. E não esquece: o festival segue até o dia 25 de julho com a exibição de mais de 80 filmes, atividades de formação e homenagem ao ator, diretor e escritor Lázaro Ramos. Toda a programação é gratuita! Para saber mais acesse festivaldevitoria.com.br ou nas redes sociais @festivaldevitoria .

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