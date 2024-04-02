Suely Bispo é a homenageada capixaba do 31° Festival de Cinema de Vitória

Suely Bispo será homenageada no 31º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Luara Monteiro/ Acervo Galpão IBCA

Com dezenas de trabalhos artísticos, livros e mais de três décadas nos palcos capixabas, Suely Bispo será homenageada na edição deste ano do Festival de Cinema de Vitória . Do audiovisual até a literatura, a baiana radicada no Espírito Santo receberá o Troféu Vitória e o Caderno da Homenageada, assinados pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos.

Entre seus principais trabalhos nos palcos, está a peça A Gang do Beijo (adaptação da obra de José Louzeiro, 1987), O Riso Contra A Dengue (2000), A Flor de Nanã (montagem apresentada de 2004 a 2008 em que se recriou o ambiente de um terreiro de candomblé dentro do teatro), Farsa de Juliana e Dom Jorge (2005) e Cantantes dos Reis (2009 e 2010).

Já no cinema, sua primeira aparição foi em Fausto, curta-metragem produzido para integrar a encenação do espetáculo homônimo do Teatro Experimental Capixaba, em 1995. De lá, outras aparições também constam: ela integrou o elenco no audiovisual da ficção Herói da Bingolândia e fez uma participação em E no Princípio Era o Verbo, de Virgínia Jorge. Além de muitas outras produções também já realizadas pela homenageada.

Em 2016, Suely Bispo estreou na teledramaturgia. A atriz foi convidada a integrar o elenco da segunda fase da novela Velho Chico. Sua personagem era a mãe preta e cozinheira Doninha que na primeira fase foi interpretada pela atriz Bárbara Reis. Ela foi descoberta através das redes sociais e por intermédio do ator Markus Konká. “Fui privilegiada pela sorte e pelo destino, pois meu primeiro trabalho na televisão teve a direção de um diretor consagrado como Luiz Fernando Carvalho”.

E não para por aí! Suely ainda tem quatro trabalhos para o cinema em fase de finalização e que devem ser lançados em breve. São eles: Margeado, de Diego Zon; A Invenção do Orum, de Paulo Sena; Sola, de Natália Dornelas; e Pirâmides, de Alex Buck.