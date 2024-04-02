Xande de Pilares se apresenta na Serra com show “Esse Menino Sou Eu”

Vem showzão por aí! O dono dos hits “Tá Escrito”, “Gratidão” e “Velocidade da Luz” vem ao Espírito Santo neste mês com um repertório recheado de músicas que marcaram seus 30 anos de carreira. A festança rola na Chácara Flora, realização Steffen Eventos, no dia 27 de abril, a partir das 18h.
O nome do show carrega o título do segundo DVD da carreira solo do artista, que foi gravado ano passado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Xande e sua banda também trarão ao palco mais clássicos do samba como “Samba Bombom”, “Clareou” e “O Show Tem Que Continuar”. Ainda, o evento contará com open bar e open food. Veja mais informações abaixo.
SERVIÇO
XANDE DE PILARES "ESSE MENINO SOU EU"
- Quando: 27 de abril
- Horário: 18h
- Onde: Chácara Flora – ROD ES-010, KM 4,5, Serra
- Quanto: R$ 280 (open bar e open food inclusos no valor do ingresso/1º lote). Sujeito a alteração de lote sem aviso prévio.
- Venda: No site da LeBillet
- Informações: (27) 99994-6535 / 98132-3232.
- Classificação: 18 anos