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Vem aí!

Xande de Pilares se apresenta na Serra com show “Esse Menino Sou Eu”

Show acontece no fim de abril. Cantor promete levar ao público capixaba os maiores sucessos dos seus 30 anos de carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 13:34

Xande de Pilares se apresenta na Serra
Xande de Pilares se apresenta na Serra Crédito: Reprodução
Vem showzão por aí! O dono dos hits “Tá Escrito”, “Gratidão” e “Velocidade da Luz” vem ao Espírito Santo neste mês com um repertório recheado de músicas que marcaram seus 30 anos de carreira. A festança rola na Chácara Flora, realização Steffen Eventos, no dia 27 de abril, a partir das 18h. 
O nome do show carrega o título do segundo DVD da carreira solo do artista, que foi gravado ano passado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Xande e sua banda também trarão ao palco mais clássicos do samba como “Samba Bombom”, “Clareou” e “O Show Tem Que Continuar”. Ainda, o evento contará com open bar e open food. Veja mais informações abaixo.

SERVIÇO

XANDE DE PILARES "ESSE MENINO SOU EU"
  • Quando: 27 de abril
  • Horário: 18h
  • Onde: Chácara Flora – ROD ES-010, KM 4,5, Serra
  • Quanto: R$ 280 (open bar e open food inclusos no valor do ingresso/1º lote). Sujeito a alteração de lote sem aviso prévio.
  • Venda: No site da LeBillet
  • Informações: (27) 99994-6535 / 98132-3232.
  • Classificação: 18 anos

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