Xande de Pilares se apresenta na Serra com show “Esse Menino Sou Eu”

Vem showzão por aí! O dono dos hits “Tá Escrito”, “Gratidão” e “Velocidade da Luz” vem ao Espírito Santo neste mês com um repertório recheado de músicas que marcaram seus 30 anos de carreira. A festança rola na Chácara Flora, realização Steffen Eventos, no dia 27 de abril, a partir das 18h.

O nome do show carrega o título do segundo DVD da carreira solo do artista, que foi gravado ano passado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Xande e sua banda também trarão ao palco mais clássicos do samba como “Samba Bombom”, “Clareou” e “O Show Tem Que Continuar”. Ainda, o evento contará com open bar e open food. Veja mais informações abaixo.