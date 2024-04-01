Palácio Anchieta recebe a exposição ‘Juruti-Festival das Tribos’

A proposta é mostrar a festividade dos povos originários da Amazônia Paraense, Munduruku e Muirapinima. Crédito: Alexandre Baena

A exposição itinerante ‘Juruti- Festival das Tribos’, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, será apresentada a partir de amanhã (2), às 16h, no Palácio Anchieta, onde permanece para visitação pública até o dia 20 de abril. A proposta é mostrar a festividade dos povos originários da Amazônia Paraense, Munduruku e Muirapinima.

Alexandre Baena, fotógrafo e curador da exposição, fala da imersão carregada com a energia dos povos originários de Juruti. “O nosso objetivo é trazer essa informação da festividade aos capixabas, uma das missões desse projeto itinerante, onde a gente traz as imagens em 14 telas em cores com um convite para que se possa ir ao Pará, até Juruti, conhecer essa festividade realizada todos os anos na última semana do mês de julho. O evento me encantou, deixando a semente da vontade de vivenciar novamente esse festival tão plural das nossas raízes culturais, sentir a força do tribódromo e das tribos Munduruku e Muirapinima, meu trabalho também remete ao nosso compromisso de preservação da tradição e do meio ambiente”, enfatiza.

No palco ocorre a apresentação das tribos Muirapinima (vermelho e azul) e Munduruku (vermelho e amarelo), que se enfrentam pela conquista do título. A festa retrata a cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças. O modo de vida do caboclo, os rituais indígenas, o pescador e o farinheiro são algumas das inspirações.

Durante o mês de julho o festival consegue nutrir a cadeia econômica, onde diversos atores tanto da economia formal e informal são contemplados, desde os artesãos, transporte, rede hoteleira, vendedores ambulantes, restaurantes e tantos outros envolvidos direta e indiretamente na construção e movimentação do evento. Entre mitos, ritos, tradições e temáticas atuais a disputa entre as tribos projeta o município para o turismo, potencializando o desenvolvimento social e econômico da cidade de Juruti que hoje é destaque na área cultural pela grandiosidade do evento, comparado aos grandes festivais.

A festa retrata a cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças. Crédito: Alexandre Baena

A cidade de Juruti é cercada por rios, florestas e uma riquíssima biodiversidade com aproximadamente 60 mil habitantes. O Festribal se personifica em sua gente que traz um legado indígena ressaltando a importância dos povos originários impressos nos costumes, tradições e lendas, a festividade tem esse objetivo de resguardar as tradições indígenas para esta e as futuras gerações.