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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rodrigo de Paula e Roberta Rasseli celebram o sim-sim em Vila Velha

Publicado em
23 jul 2024 às 03:00
Os noivos Rodrigo de Paula e Roberta Rasseli Zanete
Os noivos Rodrigo de Paula e Roberta Rasseli Zanete: viva os noivos! Crédito: Cloves Louzada

Roberta&Rodrigo 

Depois de 16 anos de união, o casal Roberta Rasseli Zanete e Rodrigo de Paulo receberam a legitimação do casamento, na sexta-feira (19), na Igreja Bom Pastor, na Praia da Costa, sob as bênção do Padre Edemar Endringer.  Após a missa, a família dos noivos celebrou a data em jantar intimista, no Restaurante Timoneiro, na Prainha, Vila Velha. Veja as fotos de Cloves Louzada.

ANIVERSÁRIO 

Letícia Salgado e Lorena Cota
Letícia Salgado e Lorena Cota: celebrando os seis anos do restaurante Casa Graviola, na Praia do Canto   Crédito: Mônica Zorzanelli

Joia para Lázaro

Parceira fiel do Festival de Cinema de Vitória, a renomada designer de joias Carla Buaiz presenteará o homenageado nacional do festival, Lázaro Ramos,  com peças de sua nova coleção, “Insólito, nesta quinta-feira (25), no Teatro Sesc Glória. O ator, diretor e escritor baiano estará acompanhado de sua Taís Araújo, que também receberá uma peça by Carla Buaiz.

LANÇAMENTO 

Well Santiago e Camila Resende
Well Santiago e Camila Resende:  no lançamento da coleção de alta perfumaria Aquarela do Brasil, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Divulgação

Casa de Criadores

A advogada especialista em propriedade intelectual e curadora Flávia Dalla Bernardina deu início às gravações da 2ª temporada da Casa de Criadores, uma série de entrevistas com mulheres que tem a criação como matéria-prima de suas vidas e negócios. Essa semana ela grava com a designer de joias Ivana Izoton e a chef Barbara Verzola do Soeta Restaurante. Esta temporada também vai contar com entrevistas com a empresária Débora Leal, da Manolita, e com a artista Ana Paula Castro.

Do Japão para Vix

Após passar com a turnê "Antes e Depois" por cidades do Japão e já ter data marcada para levá-la a países como Irlanda, Portugal, Bélgica e França, o evangelista do mundo e fenômeno da internet Deive Leonardo aproveita dias de descanso ao lado da família em Gramado, no sul do Brasil. No entanto, a pausa termina já neste fim de semana, quando retoma a agenda de apresentações pelo país. E, claro, Vitória está no radar. No próximo dia 26 de julho, a convite dos produtores culturais Leonardo Mello e Tiago Felipe, da Fábrica dos Sonhos, Deive sobe ao palco da Arena Dom Bosco para apresentação única.

Saúde

Lucyanna Kalluf é convidada de Delci Pereira para um bate-papo sobre Ferramentas Terapêuticas para a Modulação Metabólica. O evento Conecta, Saúde + Inovação é para celebrar 40 anos da Mônica Drogaria e Manipulação e acontece no dia 24 de julho, às 18h, na Praia do Canto.

Na Prainha

A artista Bianca Romano apresenta a exposição "Entre a Terra e o Mar", na VilaZinha Espaço Artes, na Prainha, em Vila Velha.

COMEMORAÇÃO 

Déborath Miranda e Carmo Della Mota
Déborath Miranda e Carmo Della Mota: na comemoração de 67 anos da ABC da Construção, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Divulgação

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