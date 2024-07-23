Rodrigo de Paula e Roberta Rasseli celebram o sim-sim em Vila Velha

Após passar com a turnê "Antes e Depois" por cidades do Japão e já ter data marcada para levá-la a países como Irlanda, Portugal, Bélgica e França, o evangelista do mundo e fenômeno da internet Deive Leonardo aproveita dias de descanso ao lado da família em Gramado, no sul do Brasil. No entanto, a pausa termina já neste fim de semana, quando retoma a agenda de apresentações pelo país. E, claro, Vitória está no radar. No próximo dia 26 de julho, a convite dos produtores culturais Leonardo Mello e Tiago Felipe, da Fábrica dos Sonhos, Deive sobe ao palco da Arena Dom Bosco para apresentação única.