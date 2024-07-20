Tarde fashion exibe tendências da primavera/verão 2025 em Vitória

Na tardinha de quinta-feira (18), a Praia do Canto foi envolvida por um aroma e frescor especiais com o preview da nova coleção de primavera da Twenty Four Seven, a Botanique. Renata França recebeu amigas e clientes em sua loja para apresentar as novidades da marca, que se destaca por seu conceito 'simple n’ chic', ideal para acompanhar a mulher moderna em sua jornada de múltiplos papéis. Para complementar as composições primaveris, Milena Gobbi, da marca Isla, expôs as mais recentes novidades em bolsas, criando o match perfeito com a TFS. E em um talk descontraído, a consultora de moda Lídia Payer compartilhou técnicas e dicas para combinar looks em diversas estações.Confira as fotos de Clarinha Dável.