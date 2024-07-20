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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Tarde fashion exibe tendências da primavera/verão 2025 em Vitória

Publicado em
20 jul 2024 às 03:00
Renata França, Milena Gobbi e Lídia Payer
Renata França, Milena Gobbi e Lídia Payer: prontas para a temporada primavera/verão 2025 Crédito: Clarinha Davel

Vem, primavera! 

Na tardinha de quinta-feira (18), a Praia do Canto foi envolvida por um aroma e frescor especiais com o preview da nova coleção de primavera da Twenty Four Seven, a Botanique. Renata França recebeu amigas e clientes em sua loja para apresentar as novidades da marca, que se destaca por seu conceito 'simple n’ chic', ideal para acompanhar a mulher moderna em sua jornada de múltiplos papéis. Para complementar as composições primaveris, Milena Gobbi, da marca Isla, expôs as mais recentes novidades em bolsas, criando o match perfeito com a TFS. E em um talk descontraído, a consultora de moda Lídia Payer compartilhou técnicas e dicas para combinar looks em diversas estações.Confira as fotos de Clarinha Dável.

LOJA VAZIA 2024

Robson Melo, Anette Musso, Giselle Alves e Sedeney Tavares
Robson Melo, Anette Musso, Giselle Alves e Francisco Carlos Gava: em tarde de arrecadações do Ibef Social para o Asilos dos Idosos de Vitória Crédito: Arthur Louzada

Gastronomia no Centro de Vix

O movimento "Arteculando" acaba de conquistar uma importante vitória para o centro da cidade com a chegada da renomada chef Mônica Pimentel ao restaurante "Sabor e Arte". Mônica, do Bendito Bestrô, irá adicionar suas massas exclusivas ao cardápio, enriquecendo ainda mais a gastronomia local. O "Sabor e Arte", situado no charmoso hotel de Xuxu e Flávia, promete proporcionar uma experiência culinária única. Venha conferir as novidades e saborear pratos que celebram a união entre tradição e inovação gastronômica.

Na Bahia

Mariana Buaiz vai celebrar seu aniversário, em outubro,  na Pousada Ponta de Areia, em Prado, na Bahia, ao lado da família e um grupo de amigos. No comando da pousada, está o casal Victor e Neusa Sponfeldner.

MAQUIAGEM 

Andressa Borges, Rose Frizzera, Sabrina De Nadai e Sabrina Melo
Andressa Borges, Rose Frizzera, Sabrina De Nadai e Sabrina Melo: curso de automaquiagem Crédito: Mônica Zorzanelli

Cinema

Darinho e Nádia Cruz, Izabel Braga e Flávio Simões, Iamara Nascimento, Luciana Almeida e Gustavo Menescal, Antonio Carlos Leite e Marli Leite, André Hees e Renata Rasseli vão participar da sessão especial de "A Viúva Clicquot – A Mulher que Formou um Império", promovida pela Academie Du vin, no dia 1º de agosto, no Cine Jardins. 

Palestra

No dia 25 de julho, às 09h, a OAB Cariacica será o palco da palestra "Como Ativar o Seu Maior Poder", apresentada pela tabeliã, terapeuta e mentora de relacionamentos, Márla Camilo. A palestra oferece insights valiosos sobre como viver uma vida plena, próspera e autêntica, ajudando líderes a desbloquearem seu potencial máximo e encontrarem prazer em sua jornada.

ANIVERSÁRIO

Novo recorde

Os alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que todos os anos participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), neste ano ultrapassaram em 16 medalhas o que já havia sido um recorde de resultados na competição no ano passado. Ao todo, os estudantes capixabas obtiveram 88 medalhas, com destaque para os do Ensino Fundamental I, que levaram 56 delas. No total, foram 26 de ouro, 36 de prata e 26 de bronze. A OBA é promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira e a Agência Espacial Brasileira.

FEIRA 

Corbélio Júnior , Paulo Baraona , Renato Casagrande , Fábio Ruschi , Adauto Caldara e Marcus Breciani
Corbélio Júnior,  o presidente da Findes Paulo Baraona, o governador Renato Casagrande, Fábio Ruschi, Adauto Caldara e Marcus Breciani: no estande da Ecotech, na ES Construção Brasil,  no Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação

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