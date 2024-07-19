Alexandre Pinheiro comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

O produtor cultural e fundador da banda Clube Big Beatles, Edu Henning, apresenta Rodrigo Suricato, atual voz do Barão Vermelho, no Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles. O show acontece no dia 25 de julho, às 21h, no Teatro da Ufes.
A Temporada 2024 do projeto, idealizado por Henning, continua com grandes nomes da música. Em agosto, Derico Sciotti se apresenta, seguido por Supla em setembro, Fernando Deluqui toca em outubro, Paulo César Barros em novembro, e o cantor Byafra em dezembro encerrará o projeto.