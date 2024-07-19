Alexandre Pinheiro comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Em sua 11ª edição, o Pocar Festival de Cultura vai trazer a Conceição da Barra o grupo Habana Vieja (BH), um dos mais tradicionais representantes da música cubana em atividade no Brasil. Formado em 2017 pelo percussionista, compositor e pesquisador de música folclórica latino-americana, Camilo Bernales, o grupo vai se apresentar na abertura do festival, no dia 1º de agosto, às 21h, no Palco Maria Fumaça, localizado no centro da cidade.