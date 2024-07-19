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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alexandre Pinheiro comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
19 jul 2024 às 03:00
O aniversariante Alexandre Pinheiro, a esposa Camila PItanga Salim e os filhos
O aniversariante Alexandre Pinheiro, a esposa Camila PItanga Salim e os filhos Marina, Luca e Marcos: parabéns pra você em família Crédito: Elani Passos

Viva, Alexandre!

Querido de RR, o médico Alexandre Pinheiro "cinquentou" com festa no Flammes, na Curva da Jurema. Recebeu amigos e a família, ao lado de sua Camila Pitanga Salim e dos filhos Marina, Luca e Marcos. A banda Som de Fogueira e a DJ Larissa Tantan ferveram a pista. Os vinhos personalizados da festa foram escolhidos pelo amigo do aniversariante Rodrigo Mazzei. Veja as fotos de Elani Passos.

MÚSICA

Mario Lúcio e Marcelo Lages no show Independence Tour em que comemorou os 26 anos do Movive na Casa da Música Sônia Cabral
Mario Lúcio e Marcelo Lages no show Independence Tour em que comemorou os 26 anos do Movive na Casa da Música Sônia Cabral Crédito: Vitor Machado

Visita guiada

Nesta sexta, dia 19, Lara Brotas e Taiza Ammar levam um grupo de convidados para visitar a exposição “O fabuloso Mundo das Cores”, no Palácio Anchieta, com visita guiada com a curadora Rosa-Nina Liebermann. A mostra celebra os 50 anos de carreira da artista plástica alemã, Heidi Liebermann, que vive e trabalha no Espírito Santo desde 1974.

Beatles forever

O produtor cultural e fundador da banda Clube Big Beatles, Edu Henning, apresenta Rodrigo Suricato, atual voz do Barão Vermelho, no Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles. O show acontece no dia 25 de julho, às 21h, no Teatro da Ufes. A Temporada 2024 do projeto, idealizado por Henning, continua com grandes nomes da música. Em agosto, Derico Sciotti se apresenta, seguido por Supla em setembro, Fernando Deluqui toca em outubro, Paulo César Barros em novembro, e o cantor Byafra em dezembro encerrará o projeto.

Em Milão

Ana Luiza Azevedo, diretora executiva da Óticas Paris – grupo 100% capixaba que completa seus 45 anos de fundação – está a caminho da capital da moda, Milão, para conferir em primeira mão todas as tendências e lançamentos mundiais. Por convite exclusivo da EssilorLuxottica, a viagem tem como objetivo trazer as mais recentes tecnologias e novidades das grifes mundiais como de Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Oakley e Dolce&Gabbana.

Parabéns pra você!

Valtair Torezani vai "sessentar" com festão na próxima sexta-feira (26), a partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Estaremos lá! 

DEBATE

Cirurgias plásticas no Brasil

Em 2023, conforme o recente relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), as cinco cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil foram lipoaspiração, implante de mamas, cirurgia das pálpebras, aumento de bumbum e plástica de abdômen. O cirurgião plástico Ariosto Santos acredita que esses procedimentos refletem as preferências estéticas atuais e indicam uma diversidade de opções procuradas pelos pacientes brasileiros.

Meia Maratona dos Reis Magos

A Serra vai sediar a primeira “Meia Maratona dos Reis Magos EDP”, uma homenagem a um dos seus mais importantes pontos turísticos: a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, recém-restaurada. A prova acontece no dia 18 de agosto (domingo) e terá também um circuito de 5km. As inscrições estão abertas no site www.meiamaratonadosreismagos.com.br.posta!

Festival Pocar

Em sua 11ª edição, o Pocar Festival de Cultura vai trazer a Conceição da Barra o grupo Habana Vieja (BH), um dos mais tradicionais representantes da música cubana em atividade no Brasil. Formado em 2017 pelo percussionista, compositor e pesquisador de música folclórica latino-americana, Camilo Bernales, o grupo vai se apresentar na abertura do festival, no dia 1º de agosto, às 21h, no Palco Maria Fumaça, localizado no centro da cidade.

Direito empresarial

Os advogados Alexandre Dalla Bernardina, Tomás Baldo e Bruna Aquino recebem para integrar a equipe o advogado Rafael Drews. Doutor em Direito Societário, Drews tem 20 anos de experiência profissional, sendo também professor de Direito Empresarial e Societário da Fucape.

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