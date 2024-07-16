Fundadores do ES em Ação recebem Comenda Jerônimo Monteiro

Otacílio Pedrinha, Eduardo Lindenberg, que recebeu a Comenda em memória de Cariê Lindenberg, que fez parte do Conselho Consultivo do ES em Ação; o homenageado Café Lindenberg e Giovanna Destri

Os fundadores e membros do Conselho Deliberativo do ES em Ação receberem a Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz pelo governador Renato Casagrande, em cerimônia no Palácio Anchieta, realizada na terça-feira (09), em reconhecimento à contribuição no processo de reconstrução ética e ao legado deixado no desenvolvimento do Estado nas últimas duas décadas.