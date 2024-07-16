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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fundadores do ES em Ação recebem Comenda Jerônimo Monteiro

Publicado em
16 jul 2024 às 14:56
Otacílio Pedrinha, Eduardo Lindenberg, Café Lindenberg e Giovanna Destri
Otacílio Pedrinha, Eduardo Lindenberg, que recebeu a Comenda em memória de Cariê Lindenberg, que fez parte do Conselho Consultivo do ES em Ação; o homenageado Café Lindenberg e Giovanna Destri Crédito: Jefferson Rocio e Renan Alves
Os fundadores e membros do Conselho Deliberativo do ES em Ação receberem a Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz pelo governador Renato Casagrande, em cerimônia no Palácio Anchieta, realizada na terça-feira (09), em reconhecimento à contribuição no processo de reconstrução ética e ao legado deixado no desenvolvimento do Estado nas últimas duas décadas.
A comenda é a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado pelos trabalhos prestados ao Espírito Santo. Na ocasião, receberam a comenda 17 lideranças do movimento: Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Café Lindenberg, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Armando de Figueiredo Campos, José Luiz Soares Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão, Walter Lídio Nunes, e familiares de Cariê Lindenberg e Sérgio Rogério de Castro, em memória.
Sérgio Tristão e família
Urs Joho, Tatiana Tristão, o homenageado do Conselho Consultivo do ES em Ação Sérgio Tristão, Leila Tristão e Ronaldo Tristão Crédito: Jefferson Rocio e Renan Alves
Os representantes do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, diretor-presidente; Luiz Wagner Chieppe, presidente do Conselho Deliberativo; e Rimaldo de Sá, diretor de Gestão
Os representantes do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, diretor-presidente; Luiz Wagner Chieppe, presidente do Conselho Deliberativo; e Rimaldo de Sá, diretor de Gestão Crédito: Adessandro Reis
Diretoria do ES em Ação
Diretoria do ES em Ação Crédito: Jefferson Rocio e Renan Alves

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