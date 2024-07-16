Fundadores do ES em Ação recebem Comenda Jerônimo Monteiro

Os fundadores e membros do Conselho Deliberativo do ES em Ação receberem a Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz pelo governador Renato Casagrande, em cerimônia no Palácio Anchieta, realizada na terça-feira (09), em reconhecimento à contribuição no processo de reconstrução ética e ao legado deixado no desenvolvimento do Estado nas últimas duas décadas.
A comenda é a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado pelos trabalhos prestados ao Espírito Santo. Na ocasião, receberam a comenda 17 lideranças do movimento: Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Café Lindenberg, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Armando de Figueiredo Campos, José Luiz Soares Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão, Walter Lídio Nunes, e familiares de Cariê Lindenberg e Sérgio Rogério de Castro, em memória.