Pierre Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

O ES Construção Brasil, feira criada para discutir, em agenda anual, o que há de mais novo e eficiente em inovação, tecnologia e sustentabilidade, reunirá importantes players dos setores de construção. de 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina. Entre os temas contemplados na primeira edição do encontro, chama atenção a Palestra “Inovação e sustentabilidade na construção “case ECOTECH AREIA, uma areia de alta qualidade técnica, custo reduzido e – principalmente – com uma significativa importância para o meio ambiente a ser ministrada por Silvio Xavier Santos, no dia 19.