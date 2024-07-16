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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Pierre Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
16 jul 2024 às 03:00
Pietra, Gisa, Pierre e Palloma Almeida
Pietra, Gisa, o aniversariante Pierre Almeida e Palloma Almeida: família em festa!  Crédito: Bruno Menezes

Viva, Pierre! 

Querido de RR, nosso goleiro campeão mundial de futebol de areia Pierre Almeida celebrou 50 anos com festa, na sexta-feira (12), no Lareira Up, em Vitória. Recebeu amigos e a família, ao lado da sua Gisa e das filhas Pietra e Palloma. A banda Back to the Past  ferveu a pista e Eliane Galvão assinou a decoração. Veja as fotos de Bruno Menezes.

ENCONTRO

Rita Tristão, Carlos Marianelli e Leticia Finamore
Rita Tristão, Carlos Marianelli e Leticia Finamore: durante o lançamento da nova edição do Programa Mais Estilo Mais Vantagem, no restaurante Otaciliano Gastronomia, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Surfe

 Vila Velha será palco para receber o maior evento de surf do país: o Dream Tour. A Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) elegeu a Praia do Buraco, na Ponta da Fruta para a segunda etapa do campeonato promovida pela Cesan em parceria com a Ambiental Vila Velha e o Pacto Global da ONU. O Dream Tour acontece entre os dias 16 e 22 de julho. Rafael Teixeira é o surfista canela verde selecionado para representar a região. Luara Madelli é a wildcard feminina.

Café com ex-presidentes

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) realiza na próxima quarta-feira (17) um café da manhã especial para receber os presidentes eméritos da associação. O encontro acontecerá na Casa do Empresário, em Laranjeiras e tratará da importância do associativismo e a sua relação nas empresas. Para o presidente da Ases, Fabio Junger, essa será uma manhã de muita conexão e compartilhamento de experiências.

NA EUROPA

Belisa Nader: férias em Copenhagen
Belisa Nader: férias em Copenhage, capital da Dinamarca Crédito: Arquivo Pessoal

Nova coleção

Carla Buaiz lança sua nova coleção, Insólito. As peças em ouro branco e ouro amarelo 18k com acabamento fosco fazem parte do conceito de uma coleção embalada pela intuição. A designer conta que através de dobraduras em papel, desenvolveu o começo desse trabalho e a partir disso reproduziu em ouro suas joias.

Case de sucesso

O ES Construção Brasil, feira criada para discutir, em agenda anual, o que há de mais novo e eficiente em inovação, tecnologia e sustentabilidade, reunirá importantes players dos setores de construção. de 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina. Entre os temas contemplados na primeira edição do encontro, chama atenção a Palestra “Inovação e sustentabilidade na construção “case ECOTECH AREIA, uma areia de alta qualidade técnica, custo reduzido e – principalmente – com uma significativa importância para o meio ambiente a ser ministrada por Silvio Xavier Santos, no dia 19. 

Na Loja Vazia

A pró-reitora Carla Letícia Alvarenga Leite e a coordenadora do curso de Design de Moda da FAESA, Marielle Vasconcellos, irão mobilizar as doações de toda a comunidade acadêmica, nesta quarta-feira (17), dia em que o centro universitário comemora 52 anos, para a tradicional Loja Vazia, que está aberta no Shopping Vitória para mais uma temporada de arrecadação e solidariedade. As doações serão destinadas, posteriormente, ao bazar do Asilo dos Idosos de Vitória.

Produção musical

Conhecido nacionalmente por sua participação no “The Voice Brasil”, Dan Abranches assina a produção musical de “Efêmero”, 1º EP do cantor capixaba Anizio. As gravações aconteceram entre novembro do ano passado e abril deste ano no estúdio da Selva Rec, em Vitória. O projeto de música pop e nova MPB será lançado de forma independente na próxima terça-feira (16), às 21h. “Sinto que esse trabalho não poderia ter sido feito com outra pessoa”, confessa Anizio.

EM PEDRA AZUL

Carminha Ribeiro, Clara Pais e Juliana Vervloet
Carminha Ribeiro, Clara Pais e Juliana Vervloet: no encontro "Desplugue-se", que reuniu arquitetos e decoradores da Grande Vitória no Natureza Eco Lodge, a convite da Emídio Pais Crédito: Thuanny Louzada

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