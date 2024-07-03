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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura da campanha Loja Vazia 2024

Publicado em
03 jul 2024 às 15:09
Letícia Dalvi, Lea Penedo, Renata Rasseli, Marilucia Dalla e Ana Clark
Letícia Dalvi (Shopping Vitória), Lea Penedo (Afecc), Renata Rasseli (Rede Gazeta), Marilucia Dalla (Afecc)  e Ana Clark (Afecc) Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiada a abertura da Loja Vazia, nesta quarta-feira (03), no Shopping Vitória.  A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações chega a  11ª edição. A campanha de arrecadação de roupas, sapatos e acessórios beneficiará oito instituições sociais do Estado:  AFECC - Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer,  Instituto Jutta Batista da Silva, Fundação Beneficente Praia do Canto,  Asilo dos Idosos de Vitória, Associação Cestas do Bem, SECRI - Serviço de Engajamento Comunitário, AAML - Associação Albergue Martim Lutero e AMAES - Associação dos Amigos dos Autistas do ES. 
A exemplo das edições anteriores, a Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz - IAB, que faz a seleção das instituições participantes na campanha e tem como missão apoiar o desenvolvimento social do Espírito Santo, promovendo ações e projetos em favor das entidades do terceiro setor.
Localizada no 1° piso, ao lado da Life by Vivara, a campanha social do Shopping Vitória visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.
Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também  foi convocada para apadrinhar o projeto. Há 11 anos, eu, Renata Rasseli, jornalista e colunista da Rede Gazeta,  sou a madrinha master do projeto.
Patricia Asseff, Renata Pacheco, Denise Gazzinelli e Karoline Tristão
Patricia Asseff (Fundação Praia do Canto), Renata Pacheco, Denise Gazzinelli e Karoline Tristão Crédito: Arthur Louzada
Renata Rasseli, Elayne Borel, representantes da Associação Albergue Martim Lutero e Ingrid Castro
Renata Rasseli, Elayne Borel, representantes da Associação Albergue Martim Lutero e Ingrid Castro Crédito: Divulgação
Pollyana Paraguassu e Renata Rasseli
Pollyana Paraguassu e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Rasseli e Letícia Dalvi e as representantes das 8 entidades beneficiadas da Loja Vazia 2024
Renata Rasseli e Letícia Dalvi e as representantes das 8 entidades beneficiadas da Loja Vazia 2024 Crédito: Mônica Zorzanelli
Junia Perenzin e Beatriz Rassele
Junia Perenzin e Beatriz Rassele Crédito: Mônica Zorzanelli

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