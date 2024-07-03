Veja quem prestigiou a abertura da campanha Loja Vazia 2024

Foi super prestigiada a abertura da Loja Vazia, nesta quarta-feira (03), no Shopping Vitória. A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações chega a 11ª edição. A campanha de arrecadação de roupas, sapatos e acessórios beneficiará oito instituições sociais do Estado: AFECC - Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, Instituto Jutta Batista da Silva, Fundação Beneficente Praia do Canto, Asilo dos Idosos de Vitória, Associação Cestas do Bem, SECRI - Serviço de Engajamento Comunitário, AAML - Associação Albergue Martim Lutero e AMAES - Associação dos Amigos dos Autistas do ES.
A exemplo das edições anteriores, a Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz - IAB, que faz a seleção das instituições participantes na campanha e tem como missão apoiar o desenvolvimento social do Espírito Santo, promovendo ações e projetos em favor das entidades do terceiro setor.
Localizada no 1° piso, ao lado da Life by Vivara, a campanha social do Shopping Vitória visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.
Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também foi convocada para apadrinhar o projeto. Há 11 anos, eu, Renata Rasseli, jornalista e colunista da Rede Gazeta, sou a madrinha master do projeto.