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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura da Loja Vazia 2023 no ES

Publicado em
28 jun 2023 às 03:00
Renata Rasseli e Letícia Dalvi
Renata Rasseli e Letícia Dalvi: na abertura da Loja Vazia Crédito: Arthur Louzada
A 10ª edição da Loja Vazia foi aberta nesta terça-feira (27) no Shopping Vitória, unindo moda e solidariedade. Nesta edição, as doações de roupas, sapatos e acessórios serão destinadas a oito instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. São elas: Fundação Beneficente Praia do Canto, Instituto Jutta Batista da Silva, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Serviço de Engajamento Comunitário (Secri),  Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Albergue Martim Lutero (AAML) e Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes)
Na edição anterior, o projeto bateu recorde com a arrecadação total de 24.290 peças, uma média de 714 roupas por dia. O número corresponde a um aumento de 62% em relação a 2021. Todas as peças arrecadadas foram direcionadas para as instituições beneficiadas e seus respectivos bazares. O dinheiro das vendas foi revertido em prol de seus projetos.
Uma rede de madrinhas e padrinhos ajuda a movimentar as doações. E há 10 anos, a Rede Gazeta e colunista Renata Rasseli,  madrinha master da Loja Vazia, apoiam a iniciativa. Veja as fotos de quem prestigiou o opening da Loja. 
Sibele Simão e Renata Pimentel
Sibele Simão e Renata Pimentel Crédito: Arthur Louzada
Denise Gazzinelli e Flávia Giacomin
Denise Gazzinelli e Flávia Giacomin Crédito: Arthur Louzada
Mayka Schneider, Carol Lobato e Nanda Prates
Mayka Schneider, Carol Lobato e Nanda Prates Crédito: Arthur Louzada
Caio Castro, Vinnicius Rabbi e Matheus Simão
Caio Castro, Vinnicius Rabbi e Matheus Simão Crédito: Arthur Louzada
Renata Rasseli e equipe do Shopping Vitória
Renata Rasseli e equipe do Shopping Vitória Crédito: Arthur Louzada

Abertura da Loja Vazia 2023

Encontro décor

Robson Arruda, diretor da Natuzzi Vitória, convidou a jornalista e pesquisadora especializada em design, Regina Galvão, para um almoço com bate-papo com a ABD ES. Na pauta do encontro, o panorama da arte e design aplicados nos projetos de interiores. Vai ser nesta sexta-feira, dia 30, às 12h30, na Matias Brotas Arte Contemporânea.

Almoço décor

Arquitetos e designers tem um encontro marcado com um almoço especial na próxima quarta-feira, (28), na Compose. Os empresários Beto e Carlos Marianelli recebem a gerente distrital da Arquitech, Lilian Pereira, para um bate-papo com os convidados sobre as novidades da marca. Quem assina o menu é o renomado chef Hugo Grassi.

Aniversário

O Base27, conhecido como o maior hub de inovação do Estado, completará seu terceiro aniversário em 2023. E para marcar essa data tão significativa, um evento especial será realizado nesta quinta-feira (29). Líderes, representantes, parceiros e patrocinadores da comunidade terão a honra de participar dessa ocasião única. O petit comitè promete ser uma experiência excepcional, mas o destaque da noite será a apresentação dos novos projetos pela CEO da instituição, Michele Janovik.

Ala feminina

O Cindes Jovem promoverá um encontro de mulheres, o Ala Feminina de 2023, que trará Joyce Trindade como palestrante principal. Julliane Gomes, Larissa Covre, Júlia Loyola e Thanandra Torres vão compor a mesa-redonda. O evento será nesta quinfa-feira, no Hotel Senac Ilha do Boi, às 18h30, e serão discutidos temas como empreendedorismo, liderança, valorização e atuação da mulher em diversas áreas.

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