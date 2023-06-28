Veja quem prestigiou a abertura da Loja Vazia 2023 no ES

Renata Rasseli e Letícia Dalvi: na abertura da Loja Vazia Crédito: Arthur Louzada

A 10ª edição da Loja Vazia foi aberta nesta terça-feira (27) no Shopping Vitória, unindo moda e solidariedade. Nesta edição, as doações de roupas, sapatos e acessórios serão destinadas a oito instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. São elas: Fundação Beneficente Praia do Canto, Instituto Jutta Batista da Silva, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Albergue Martim Lutero (AAML) e Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes)

Na edição anterior, o projeto bateu recorde com a arrecadação total de 24.290 peças, uma média de 714 roupas por dia. O número corresponde a um aumento de 62% em relação a 2021. Todas as peças arrecadadas foram direcionadas para as instituições beneficiadas e seus respectivos bazares. O dinheiro das vendas foi revertido em prol de seus projetos.

Uma rede de madrinhas e padrinhos ajuda a movimentar as doações. E há 10 anos, a Rede Gazeta e colunista Renata Rasseli, madrinha master da Loja Vazia, apoiam a iniciativa. Veja as fotos de quem prestigiou o opening da Loja.

Sibele Simão e Renata Pimentel Crédito: Arthur Louzada

Denise Gazzinelli e Flávia Giacomin Crédito: Arthur Louzada

Mayka Schneider, Carol Lobato e Nanda Prates Crédito: Arthur Louzada

Caio Castro, Vinnicius Rabbi e Matheus Simão Crédito: Arthur Louzada

Renata Rasseli e equipe do Shopping Vitória Crédito: Arthur Louzada

Abertura da Loja Vazia 2023