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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Anamaria Castro celebra 15 anos com festão em Vitória; veja fotos

Publicado em
26 jun 2023 às 03:00
Anamaria Castro
Anamaria Castro celebrou 15 anos no Le Buffet Master, em Vitóira Crédito: Cloves Louzada
 Herdeirinha de Julianna e Giuliano Castro, Anamaria Castro celebrou seus 15 anos com festão nesta sexta-feira (23), no Le Buffet Master, em Vitória.  A aniversariante usou três vestidos assinados pelos estilistas Israel Valentin e Isabella Narchi, entre eles um  bordado com cerca de 60.000 cristais. 
A decoração belíssima foi assinada pelo Conceito Único, com destaque para uma escada de 8 metros, que surpreendeu a todos os convidados. Flores em tons de rosa  e o bolo pink com flores de ouro by Júnior Vieira completaram o cenário da festa. 
Com sete horas de  duração, a mega festa ferveu ao som dos DJs Phill Fernandes e Cariello e pelas atrações nacionais, os badalados Thiago Veigh e Yunk Vino. Veja as fotos de Cloves Louzada
Giuliano Castro, Anamaria, Julianna e Giuliano Castro Filho
Giuliano Castro, Anamaria, Julianna e Giuliano Castro Filho Crédito: Cloves Louzada
Serginho Castro, Camila, Alice, Anamaria Castro, a aniversariante Anamaria, Giuliano Castro e Julianna Santos Castro
Serginho Castro, Camila, Alice, Anamaria Castro, a aniversariante Anamaria, Giuliano Castro e Julianna Santos Castro Crédito: Cloves Louzada
Léo, Patricia e Victoria Castro
Léo, Patricia e Victoria Castro Crédito: Cloves Louzada
Rita Bumachar, Eliane Bianchi, Dalila Murad, Nanda Prates e Ana Paula Rody
Rita Bumachar, Eliane Bianchi, Dalila Murad, Nanda Prates e Ana Paula Rody Crédito: Cloves Louzada
Christiano Canedo e Juliana Braz
Christiano Canedo e Juliana Braz Crédito: Cloves Louzada
Dayana Barroso e Juninho Santos
Dayana Barroso e Juinho Santos Crédito: Cloves Louzada
Renatinho Sandri, Eduarda e Sandra Sandri
Renatinho Sandri, Eduarda e Sandra Sandri Crédito: Cloves Louzada
Rodrigo e Cris Samorini
Rodrigo e Cris Samorini Crédito: Cloves Louzada
Manon Vasconcellos, Manoel e Manoel Rodrigues
Manon Vasconcellos, Manoel e Manoel Rodrigues Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de 15 anos de Anamaria Castro

Em Pedra Azul

A arquiteta capixaba Hellen Rocha é quem assina a Pousada e Cerimonial Itamaraty, que será inaugurada ainda neste semestre, em Pedra Azul, na região serrana do Estado. O local conta com 21 suítes, sendo duas especiais (para noivas e noivos), além de restaurante e sala para eventos. Tudo preparado para oferecer o máximo de conforto para hóspedes e convidados, aos pés da imponente Pedra do Lagarto.

Jantar beneficente

No dia 05 de julho (quarta-feira), às 19h, no Restaurante Aquamarine, localizado no Iate Clube do Espírito Santo, acontecerá o aguardado jantar beneficente da Associação Vitória Down, em comemoração aos seus 25 anos de existência. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para manter as atividades realizadas pela associação e fortalecer a causa da inclusão social e dos direitos das pessoas com síndrome de Down.

Direito e construção social

Construção civil requer muita responsabilidade e manter-se atualizado sobre a legislação e as novas normas técnicas é primordial. Para orientar empresários e gestores do ramo, o advogado Carlos Augusto da Motta Leal, sócio do escritório Motta Leal & Advogados Associados, especialista em Direito Empresarial, ministrará a palestra "Consequências Jurídicas da não aplicação da Norma de Garantias" no Seminário de Pós-obra: Garantias e Entrega Técnica, organizado pelo Sinduscon-ES. O evento será realizado no auditório da Findes, dia 05/07, a partir das 13 horas – a palestra será às 15h30.

Selo verde

Com realização entre segunda-feira (26) e quarta (28), na Praça do Papa, em Vitória, o evento Sustentabilidade Capixaba acaba de conquistar um selo verde, a ser entregue pela BMV Global, grupo vinculado à Bolsa de Valores e que reconhece iniciativas a favor do meio ambiente. O reconhecimento da adesão do fórum ao investimento em UCS - Unidade de Crédito de Sustentabilidade será celebrado com a instalação de um painel com os benefícios gerados pela compensação e mudas de pau brasil e ipês no hall de entrada do evento.

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