Anamaria Castro celebra 15 anos com festão em Vitória; veja fotos

Com realização entre segunda-feira (26) e quarta (28), na Praça do Papa, em Vitória, o evento Sustentabilidade Capixaba acaba de conquistar um selo verde, a ser entregue pela BMV Global, grupo vinculado à Bolsa de Valores e que reconhece iniciativas a favor do meio ambiente. O reconhecimento da adesão do fórum ao investimento em UCS - Unidade de Crédito de Sustentabilidade será celebrado com a instalação de um painel com os benefícios gerados pela compensação e mudas de pau brasil e ipês no hall de entrada do evento.