Anamaria Castro celebra 15 anos com festão em Vitória; veja fotos

Construção civil requer muita responsabilidade e manter-se atualizado sobre a legislação e as novas normas técnicas é primordial. Para orientar empresários e gestores do ramo, o advogado Carlos Augusto da Motta Leal, sócio do escritório Motta Leal & Advogados Associados, especialista em Direito Empresarial, ministrará a palestra "Consequências Jurídicas da não aplicação da Norma de Garantias" no Seminário de Pós-obra: Garantias e Entrega Técnica, organizado pelo Sinduscon-ES. O evento será realizado no auditório da Findes, dia 05/07, a partir das 13 horas – a palestra será às 15h30.