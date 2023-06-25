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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Arquiteto João Armentano participa de lançamento imobiliário em Vila Velha

Publicado em
25 jun 2023 às 03:00
Natasha Morosky e Bernardo Grasselli, Roberto Puppim e João Armentano
Natasha Morosky e Bernardo Grasselli, Roberto Puppim e João Armentano Crédito: Cloves Louzada
O renomado arquiteto João Armentano – reconhecido por expandir a arquitetura moderna e suas potencialidades, com seu estilo único e irreverente em projetos de arquitetura – participou do painel “Tendências na Arquitetura Brasileira” ao lado dos arquitetos Diocélio e Bernardo Grasselli, nesta quinta-feira (22), na Praia da Costa, Vila Velha. O encontro marcou a apresentação do novo empreendimento imobiliário da Città Engenharia e Apex, o Arti Design Living, que promete ressignificar o conceito de luxo com a elegância minimalista do futuro, na cidade. 
Os anfitriões foram o diretor executivo da Città, Roberto Puppim, e o head de Real Estate da Apex, Marcelo Murad. O bate-papo entre os arquitetos que fazem parte do novo projeto foi descontraído e a tendência que chamou atenção entre os presentes foi o conceito ‘High End Low Key’, do luxo sem excessos e ostentação, elegante e refinado, discreto e exclusivo, proposta do Arti Design Living.
Pedro Puppim, João Armentano, Nei e Roberto Puppim
Pedro Puppim, João Armentano, Nei e Roberto Puppim Crédito: Cloves Louzada
Roberta Vilela e Sergio Paulo Rabello
Roberta Vilela e Sergio Paulo Rabello Crédito: Cloves Louzada
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Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: Cloves Louzada

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