Arquiteto João Armentano participa de lançamento imobiliário em Vila Velha

O renomado arquiteto João Armentano – reconhecido por expandir a arquitetura moderna e suas potencialidades, com seu estilo único e irreverente em projetos de arquitetura – participou do painel “Tendências na Arquitetura Brasileira” ao lado dos arquitetos Diocélio e Bernardo Grasselli, nesta quinta-feira (22), na Praia da Costa, Vila Velha. O encontro marcou a apresentação do novo empreendimento imobiliário da Città Engenharia e Apex, o Arti Design Living, que promete ressignificar o conceito de luxo com a elegância minimalista do futuro, na cidade.