Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Degustação de vinhos "only for girls" reúne amigas na Praia do Canto

24 jun 2023 às 03:00
Alice Neffa, Gisela Neffa e Bruna Gerolis: em noite de vinhos no São José Supermercados Crédito: Renata Rasseli
José Henrique, Gisela e Alice Neffa receberam um grupo de mulheres para uma degustação vip com vinhos da importadora Castas nesta quinta-feira (22), na adega do São José Supermercados, na Praia do Canto. A prova de cinco vinhos, entre brancos, rosés e tintos, foi conduzida pela representante da Castas, Bruna Gerolis, do Rio de Janeiro. A degustação foi acompanhada de tábuas de frios produzidas pelo supermercado. Veja as fotos da noite na galeria de fotos. 
Christine Almeida, Claudia Chamon e Kitia Perciano Crédito: Renata Rasseli

Renato Sandri, Cristina Fontes e Rodrigo Camargo: no coquetel de lançamento do novo empreendimento residencial de alto padrão da RS Construtora e do Grupo Incospal, de frente para o Canal de Camburi na região do Barro Vermelho Crédito: Cloves Louzada

PRÊMIO GAZETA COLATINA

O Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina vai celebrar seus 20 anos com festa na sexta-feira (30), no Arena Norte Starh. Cerca de 45 marcas serão premiadas na noite, que será animada pelo cantor Dinho Ouro Preto. A festa, com decoração de Regina Malacarne, reunirá 400 pessoas. A apresentação ficará a cargo dos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula, do Bom Dia ES. 

Simone Rizk, Stella Miranda e Maíta Mota: queridas de RR numa pausa para o almoço Crédito: Renata Rasseli

Terence Rangel e Mardonio Castro, sócio-proprietários das unidades do Outback Steakhouse de Vitória e Vila Velha, respectivamente, estão ansiosos pela divulgação do prêmio HZ Gastrô, realizado pelo jornal A Gazeta, que vai escolher os melhores restaurantes da cidade, divididos por categorias. O restaurante de temática australiana, famoso por seus cortes de carnes nobres e reconhecido pelo seu Bold Flavour inconfundível, concorre com outros quatro estabelecimentos da Grande Vitória na categoria “carne”. A votação, que foi aberta ao público e aconteceu online já está encerrada. O resultado será divulgado no próximo dia 30 no site HZ.

O setor de energia solar movimentou mais de R$ 30 bilhões em novos investimentos no Brasil somente em 2023, segundo dados publicados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Os números levam em consideração a soma dos investimentos realizados na fonte tanto no segmento de GD (geração distribuída) quanto de GC (geração centralizada) entre a primeira semana de janeiro e junho deste ano. Segundo a associação, a energia solar já foi responsável pela captação de mais de R$ 151 bilhões em investimentos desde o início da expansão da fonte. No Espírito Santo, o mercado segue o mesmo ritmo segundo Nelson Saldanha Chieppe, da Cepemar Solar. A empresa cresceu 118% em 2022, com projetos que totalizaram 3.208 MWH de geração de energia, o que daria para abastecer 301.300 casas por ano. Para esse ano, a expectativa é investir R$ 30 milhões e crescer 125%.

Ana Luiza Azevedo e equipe levam toda experiência, qualidade e tecnologia da Paris para o 3° Congresso Capixaba de Oftalmologia. O evento acontece nos dias 23 e 24 de junho no Aroso Paço Hotel, em Domingos Martins, e a rede óptica que tem 12 lojas é uma das patrocinadoras. A Óticas Paris tem 44 anos de mercado e se consolida cada vez mais como referência no Espírito Santo, unindo tradição e modernidade.

O acordeonista convidado Marcelo Caldi com a diretora da Estação Conhecimento Serra, Ana Angélica Motta, no concerto da Orquestra Jovem Vale Música em homenagem a Dominguinhos, no Teatro da Ufes Crédito: Rodrigo Gavini/Mosaico Imagem

celebridades Famosos Festa de Aniversário vinhos
