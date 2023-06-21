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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou os shows do festival TendaLab em Vitória

Publicado em
21 jun 2023 às 03:00
Secretário de Cultura Fabricio Noronha, primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, cantora Simone, governador Renato Casagrande e Carla Freire
Secretário de Cultura Fabricio Noronha, primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, cantora Simone, governador Renato Casagrande e Carla Freire: no camarim do TendaLab Crédito: Melina Furlan - Acervo Galpão-IBCA
Foi um sucesso a 8ª edição do festival TendaLab, no último final de semana, na Ufes. A festa da música do Festival de Cinema de Vitória reuniu em duas noites, na sexta (16) e sábado (17) grandes nomes como Budah, Leci Brandão, Gaby Amarantos e Simone.
Na sexta-feira, o destaque da Tenda foi o samba de Leci Brandão. Uma das maiores artistas da música brasileira, Leci foi encantada pela euforia do público, que cantou junto todos os sucessos de sua trajetória.
Anderson Xuxa, Silva e Rodolfo Simor
Anderson Xuxa, Silva e Rodolfo Simor Crédito: Melina Furlan - Acervo Galpão-IBCA
Já no sábado a celebração musical continuou com a comemoração dos 50 anos de carreira de Simone, uma das vozes mais reconhecidas e admiradas do Brasil. A DJ Jamboo trouxe seu estilo único de música eletrônica e, em seguida, a elétrica Gaby Amarantos trouxe o Pará, seus looks baphônicos e todos os seus hits, como "Ex Mai Love" para Vitória. 
Lúcia Caus, Claudia Cabral e Cesar Vasquez
Lúcia Caus, Claudia Cabral e Cezar Vasquez Crédito: Melina Furlan - Acervo IBCA
A produtora, idealizadora e curadora da TendaLab, Lucia Caus, comentou sobre o sucesso do evento: “A 8ª edição da TendaLab reafirmou nosso principal objetivo: realizar um evento democrático, aberto ao público e que explore a diversidade da música brasileira

TendaLab 2023

EXPOSIÇÃO

Férias e culinária

Eduarda Buaiz acaba de anunciar mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha para este ano. A iniciativa, que recebe o apoio do Instituto Américo Buaiz, realizará um encontro especial no dia 1º de julho, como foco no período das férias escolares. Podem participar crianças de três a 12 anos, que serão divididas em três turmas, às 9h, às 10h e às 11h. O curso também possibilitará a participação online, com transmissão ao vivo, às 10h, no Instagram @buaizalimentos. Interessados devem realizar a inscrição, presencialmente, na loja Kouzina na Praia do Canto, a partir de hoje. É necessário doar 5kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão) no ato da inscrição. As doações serão destinadas à Creche Vovô Chiquinho, localizada na Serra.

Beleza à mesa

Renata França promete encantar os apaixonados por arte e sofisticação no evento "Beleza à mesa", nesta quarta-feira, às 16h30, na loja Twenty Four Seven, na Praia do Canto. O encontro vai reunir Bianca Braz, que representará a Laila Braz Porcelanas, de Belo Horizonte, e a table designer Jaque Devens, que vai montar mesas com as peças da marca personalizadas e feitas à mão.

Inverno

A empresária do ramo de beleza Penha Arraz é a convidada especial da Confraria Luxo Connect, evento idealizado por Fernanda Prates, com objetivo de abrir o inverno 2023. Esta edição é especial e será realizada nas montanhas capixabas nesta quarta-feira (21).

Líderes do Amanhã

Roberta Drummond, CEO da Innovare, é uma das apoiadoras do Seminário de Inverno do Instituto Líderes do Amanhã, que será realizado de 23 a 25 de junho, em Pedra Azul. “O encontro é uma ótima oportunidade de reunir os líderes para discutirmos e alinharmos as expectativas e estratégias para o que o mercado e a economia apontam para o futuro”, destaca.

SHOW

Ariosto e Shirley Santos
Ariosto e Shirley Santos: na plateia de "Hey Jude Beatles Tribute Show", no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

TRIBUTO AOS BEATLES

Fernanda Larica, Cicero Barcelos, Fernando e Soeli Larica
Fernanda Larica, Cicero Barcelos, Fernando e Soeli Larica: na plateia de  "Hey Jude Beatles Tribute Show" Crédito: Cloves Louzada

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