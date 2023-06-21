Veja quem prestigiou os shows do festival TendaLab em Vitória

Eduarda Buaiz acaba de anunciar mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha para este ano. A iniciativa, que recebe o apoio do Instituto Américo Buaiz, realizará um encontro especial no dia 1º de julho, como foco no período das férias escolares. Podem participar crianças de três a 12 anos, que serão divididas em três turmas, às 9h, às 10h e às 11h. O curso também possibilitará a participação online, com transmissão ao vivo, às 10h, no Instagram @buaizalimentos. Interessados devem realizar a inscrição, presencialmente, na loja Kouzina na Praia do Canto, a partir de hoje. É necessário doar 5kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão) no ato da inscrição. As doações serão destinadas à Creche Vovô Chiquinho, localizada na Serra.