Lançamento de moda eyewear leva clima parisiense para a Praia do Canto

Quem passou pela calçada da Aleixo Netto, na Praia do Canto, no sábado (17) se surpreendeu com um clima parisiense. As Óticas Paris, de Getúlio e Ana Luiza Azevedo, promoveu um evento para dar boas-vindas ao inverno com a nova coleção de óculos das principais grifes - entre elas Dolce Gabbana, Chanel, Botega Venette e Carolina Herrera. - O Café Paris teve atrações como a boa música do acordeonista Mirano Schuler, tocando grandes sucessos franceses. O bufe, assinado por Jana Tannure, ofereceu uma variedade de delícias típicas, como croissants e macarons.O evento foi uma verdadeira simulação de um café parisiense, com o Realcafé Reserva e um cardápio personalizado com referências francesas. Veja as fotos de Arthur Louzada.