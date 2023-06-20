Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Lançamento de moda eyewear leva clima parisiense para a Praia do Canto

Publicado em
20 jun 2023 às 03:00
Getúlio Azevedo, Denise Azevedo, Mirano Schuler, Ana Luiza e Tomás Baldo Crédito: Arthur Louzada

Paris é aqui!

Quem passou pela calçada da Aleixo Netto, na Praia do Canto, no sábado (17) se surpreendeu com um clima parisiense. As Óticas Paris, de Getúlio e Ana Luiza Azevedo,  promoveu um evento para dar boas-vindas ao inverno com a nova coleção de óculos das principais grifes - entre elas Dolce Gabbana, Chanel, Botega Venette e Carolina Herrera. - O Café Paris teve atrações como a boa música do acordeonista Mirano Schuler, tocando grandes sucessos franceses. O bufe, assinado por Jana Tannure,  ofereceu uma variedade de delícias típicas, como croissants e macarons.O evento foi uma verdadeira simulação de um café parisiense, com o Realcafé Reserva e um cardápio personalizado com referências francesas. Veja as fotos de Arthur Louzada.

ANIVERSÁRIO

Andrea e Wilson Richa celebram os 8 anos da filha Dani
Andrea e Wilson Richa celebram os 8 anos da filha Dani, no Balthazar, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Duplo aniversário

Save the date! Julio e Catarina Riva vão celebrar duplo aniversário no próximo 19 de agosto, com festa temática em clima de Hollywood. Catarina será Madonna e Julio será Elvis Presley, 

Arraiá do Asilo

Vem aí a Festa Junina do Asilo dos Idosos de Vitória. Será nesta quarta (21), das 9 às 19h,  no Centro da Praia Shopping, com barraquinhas de comidas típicas doces e salgadas. 

Cenas de Paris em Vitória

A Mosaico Fotogaleria, de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, traz para terras capixabas o fotógrafo francês Pierre Etienne-Jay, que vai apresentar a exposição “Nuances de Paris”. O vernissage está marcado para esta quinta-feira (22), às 19 horas. A mostra, que já foi exposta nas principais galerias da Bulgária e na Aliança Francesa de Brasília, poderá ser vista até 29 de julho

RODA DE BOTECO 

Érica Semiao e Raimundo Nonato: o casal que há quase duas décadas faz do Roda de Boteco um dos festivais gastronômicos mais relevantes do Brasil
Érica Semiao e Raimundo Nonato: o casal que há quase duas décadas faz do Roda de Boteco,  na festa do Botecão Crédito: Bruno Lira

Lançamento

Heriberto Barbosa e Maria Angela Feu recebem a empresária e proprietária da Felisa, Fernanda Orcioli para lançamento da nova linha de perfumes que estarão disponíveis exclusivamente na Fragrance Maison, maior perfumaria do Estado. O evento será nesta quarta-feira (21), a partir das 18h, na loja do Shopping Vitória. Um percentural das vendas da inauguração será revertido para o Instituto TKare. 

D' Bem convida

Suely Faiçal convida para o 2º D' Bem convida com os chefs Rodrigo Bellora e Duaine Clements, nesta sexta (23) e sábado (24), no Natureza Eco Lodge, em Pedra Azul. Serão dois dias de evento e dois menus diferentes, que valorizam alimentos frescos e o conceito “Cozinha na Natureza”, pensados exclusivamente para o inverno das montanhas capixabas.

MODA

Brenda Riva e Bianca Riva
Brenda Riva e Bianca Riva: em evento fashion na Aleixo Neto Crédito: Divulgação

QUERIDAS DE RR

Lara Brotas e Andrea de Pinho
Lara Brotas e Andrea de Pinho, que abriu sua loja de acessórios, no Shopping Triângulo, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

celebridades Famosos Festa de Aniversário Moda
