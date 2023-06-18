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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brunch com arquitetos e decoradores marca a largada da CasaCor 2023

Publicado em
18 jun 2023 às 03:00
Renata Tristão, Sérgio Palmeira, Rita Rocio Tristão e Leticia Finamore
Renata Tristão, Sérgio Palmeira, Rita Rocio Tristão e Leticia Finamore Crédito: Cloves Louzada
Arquitetos, designers e decoradores foram recebidos na quarta-feira (14) por Rita e Renata Tristão, na área de lazer do Senac Ilha do Boi, para o brunch que deu a largada na 27ª edição da CASACOR ES, que será realizada de 20 de setembro a 15 de novembro de 2023, no Clube Ítalo-Brasileiro, em Vitória. Na Reunião Operacional da mostra, a dupla de organizadoras, patrocinadores e parceiros apresentaram as diretrizes que vão guiar os profissionais esse ano. O bufê do brunch foi assinado por Tereza Aragão.
Com o tema Corpo e Morada, a CASACOR ES 2023 vai contar com espaços inusitados como a Ginteria e a Varanda do Enófilo. Ximene Vilar assina o Loft Corpo e Morada e o Loft Deca vai ficar a cargo de Cyane Zoboli. Ainda na mostra, Sergio Palmeira, Cida Lamari, Cris Locatelli e Leticia Finamore. 

Brunch da CasaCor 2023

EVENTO

Fabiola Saquetto, Renata França e Katia Valiati.
Fabiola Saquetto, a anfitriã Renata França e Katia Valiati:  no evento "IN Vestir - Reinventando o jeito de investir em seu potencial!, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Cirurgia plástica

O cirurgião plástico, Dr. Ariosto Santos, vai fazer uma live na próxima terça-feira (20), às 19h, para tirar dúvidas de como reduzir os riscos de quem deseja fazer a cirurgia plástica. A live vai ser pelo Instagram do médico @drariostosantos.

Na Espanha

Após uma temporada de muitos trabalhos, a fotógrafa Jackie Campos está aproveitando suas férias em Barcelona, na Espanha. Por lá, ela confere diversos pontos turísticos, faz seus lindos registros, e depois segue para a Grécia, onde fica mais uma temporada.

Novas tecnologias

A empresária Ilma Mendonça, sócia-proprietária da Master Office Design, com 30 anos de experiência no segmento de mobiliário corporativo, recebe em sua loja em Bento Ferreira, na próxima quarta, dia 21, às 15h30, um grupo de profissionais capixabas da arquitetura e design de interiores para um bate-papo com Michelle Borba, arquiteta especificadora técnica da Belgotex Brasil, marca referência em soluções em piso, para falar das novas tecnologias em carpetes e outras novidades para quem busca revestir o piso de forma inteligente e eficiente.

Comunicadores

“Redes, Riscos e Ruas: a nova (des) ordem da informação” é o tema do primeiro Encontro Capixaba de Comunicadores e Ativistas Digitais, promovido pela Agência Pulso Conteúdo e o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, que acontece em Vitória, nos dias 22 e 23 de junho de 2023. O objetivo é debater com os movimentos sociais, sindicatos, comunicadores e ativistas digitais como ocupam as redes, analisar os desafios e promover trocas com quem está ousando produzir e promover uma nova ordem da informação. O evento, voltado para jornalistas, profissionais de comunicação de sindicatos, lideranças comunitárias e políticas, ativistas digitais e estudantes de comunicação, terá quatro mesas redondas e sete oficinas práticas ministradas por jornalistas, professores, intelectuais, influenciadores e políticos, tanto no âmbito local quanto nacional.

PALESTRA

EXPOSIÇÃO

Hid Saib e Vivian Chiabay
Hid Saib e Vivian Chiabay: na exposição do Projeto Neon, no Shopping Jardins, em Vitória Crédito: Cacá Lima

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