Brunch com arquitetos e decoradores marca a largada da CasaCor 2023

“Redes, Riscos e Ruas: a nova (des) ordem da informação” é o tema do primeiro Encontro Capixaba de Comunicadores e Ativistas Digitais, promovido pela Agência Pulso Conteúdo e o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, que acontece em Vitória, nos dias 22 e 23 de junho de 2023. O objetivo é debater com os movimentos sociais, sindicatos, comunicadores e ativistas digitais como ocupam as redes, analisar os desafios e promover trocas com quem está ousando produzir e promover uma nova ordem da informação. O evento, voltado para jornalistas, profissionais de comunicação de sindicatos, lideranças comunitárias e políticas, ativistas digitais e estudantes de comunicação, terá quatro mesas redondas e sete oficinas práticas ministradas por jornalistas, professores, intelectuais, influenciadores e políticos, tanto no âmbito local quanto nacional.