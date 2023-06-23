Happy hour marca lançamento de porcelana de luxo e mesa posta em Vitória

O evento "Beleza à mesa" marcou o lançamento das porcelanasda renomada marca Laila Braz Porcelanas, de Belo Horizonte, e linha de aromas de Jaque Devens, nesta quarta-feira (20), na Twenty Four Seven, Praia do Canto. Durante o happy hour, Jaque compartilhou dicas para a montagem de mesa para as convidadas, com uma mostra de mesa posta elaborada com as peças da marca de porcelanas. A experiência de luxo contou ainda com um serviço exclusivo de busca VIP, do Grupo Líder, que fez o transporte das convidadas de suas residências até o local do evento. Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.