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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Happy hour marca lançamento de porcelana de luxo e mesa posta em Vitória

Publicado em
23 jun 2023 às 03:00
Renata França, Bianca Braz, Jaque Devens, Juliana Braz Canedo
Renata França, Bianca Braz, Jaque Devens e Juliana Braz Canedo: no evento "Beleza à Mesa" na Praia do Canto Crédito: Cacá Lima
O evento "Beleza à mesa" marcou o lançamento das porcelanasda renomada marca Laila Braz Porcelanas, de Belo Horizonte, e linha de aromas de Jaque Devens, nesta quarta-feira (20), na  Twenty Four Seven, Praia do Canto. Durante o happy hour, Jaque compartilhou dicas para a montagem de mesa para as convidadas, com uma mostra de mesa posta elaborada com as peças da marca de porcelanas. A experiência de luxo contou ainda com um serviço exclusivo de busca VIP, do Grupo Líder, que fez o transporte das convidadas de suas residências até o local do evento. Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.
Rubia Secchin, Helena Paganini
Rubia Secchin e Helena Paganini Crédito: Cacá Lima

Beleza à mesa

INAUGURAÇÃO

Vivian Chiabay, Fernanda Orcioli e Jéssica Castro
Vivian Chiabay, Fernanda Orcioli e Jéssica Castro: celebrando a chegada da Felisa em terras capixabas, na Fragrance Maison, no Shopping Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Pabllo Vittar em Vix

Os produtores Andre Vale, Michael Rive e Slin Ribeiro trazem a popstar Pabllo Vittar em julho para comemorar o primeiro aniversário da Fervô Entretenimento. O local escolhido para receber a festa é o Gordinho Sambão, e a festa vai funcionar também como um esquenta para o Camarote Fervô no Vital 2023.

Festa junina

O Desemba Club, de Murilo Abreu, vai receber uma festa junina na noite deste sábado (24), com decoração temática e ritmos brasileiros. O bar localizado na Praia do Canto vai contar também com uma parrilha, para simular as fogueiras de São João.

Líderes do Amanhã

Roberta Drummond, CEO da Innovare, é uma das apoiadoras do Seminário de Inverno do Instituto Líderes do Amanhã, que será realizado de 23 a 25 de junho, em Pedra Azul. “O encontro é uma ótima oportunidade de reunir os líderes para discutirmos e alinharmos as expectativas e estratégias para o que o mercado e a economia apontam para o futuro”, destaca.

FESTA JUNINA

Adriana Romano, Juliana Romano, Paula Vetekesky e Jordana Mozer
Adriana Romano, Juliana Romano, Paula Vetekesky e Jordana Mozer: no arraiá da Escola São Domingos Crédito: Divulgação

EM PORTO ALEGRE

Marcela Pagani e Larissa Altoé
A empresária de moda Marcela Pagani e a jornalista capixaba radicada em Porto Alegre Larissa Altoé: almoço entre amigas e bate-papo sobre moda e comunicação Crédito: Divulgação

Aniversário

Para celebrar 13 anos de atividades focadas nos 49+ e no bem envelhecer, a MedSênior está organizando diferentes ações para compartilhar a comemoração com colaboradores e clientes. No dia do aniversário, 23 de junho, todas as unidades da operadora contarão com apresentação de músicos violinistas, além de café colaborativo com as equipes internas e decoração com balões personalizados. Presidente da empresa, Maely Coelho aproveita a data para reforçar as conquistas da MedSênior, que acaba de alcançar a marca de 100 mil vidas, com atuação em seis estados e no Distrito Federal.

Parque aberto

A arquiteta Angela Gomes comemora o lançamento da pedra fundamental, em Vitória, de mais um projeto de parque aberto ao público idealizado por ela. O Parque Costeiro, que será implementado pela Vale, fica na parte Norte da Praia de Camburi, sendo destinado às visitas guiadas de educação ambiental de alunos, visitantes e turistas. Angela foi a arquiteta homenageada, em 2020, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) pela sua produção. Em seu portfólio estão projetos de arquitetura e urbanismo do Parque Botânico Vale e da Praça do Papa.

Loja Vazia

Letícia Salgado,  da Casa Graviola,  vai fazer uma degustação de itens do cardápio e Jovan Demmuner vai fazer degustação do seu Kombucha Viva o Dia, das 17h às 21h, durante a Loja Vazia, na quinta-feira (29). Alice Cardoso, Enrico Sperancin, Kaiky Plaster e Rose Frizzera estarão recebendo as doações para a Fundação Beneficente Praia do Canto, durante o coquetel.

Três anos

Maior hub de inovação do Espírito Santo, o Base27 completa 3 anos de existência em 2023 e promove bate-papo no dia 26 para falar sobre marketing e inovação e um petit comitè no dia 29. Além de impulsionar o ecossistema de inovação no Estado, o hub também desenvolve projetos de capacitação para estudantes e jovens. "Os objetivos do Base27 são orientados para construção de uma comunidade forte, capaz de criar ambiência e conexão para o surgimento de soluções e práticas inovadoras", afirma a CEO do Base27, Michele Janovik.

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