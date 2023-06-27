Recall de Marcas de A Gazeta celebra as marcas mais lembradas do ES

Nesta quinta-feira (29), as marcas da Grande Vitória que estão mais presentes na cabeça dos consumidores serão premiadas no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A cerimônia, para aproximadamente 400 convidados, será no Le Buffet, em Jardim Camburi, Vitória, às 20h, com a participação da banda Barão Vermelho.
A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula,
vai comandar a noite.
“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa é a pergunta que norteia o estudo feito pela Futura Inteligência e resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.
A decoração da festa está a cargo da Art Decor, que vai usar as identidade visual do projeto, com um mix floral composto com branco, azul, folhagem e toques de lilás e uma iluminação cenográfica especial em todo o salão do Le Buffet.
A festa contará ainda com um espaço instagramável para que os premiados da noite registrem o momento. Para a noite, foi criado um cardápio personalizado, elaborado pela dupla André e Giovanna Rosa.