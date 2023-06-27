Recall de Marcas de A Gazeta celebra as marcas mais lembradas do ES

“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa é a pergunta que norteia o estudo feito pela Futura Inteligência e resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.