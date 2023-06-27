Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Recall de Marcas de A Gazeta celebra as marcas mais lembradas do ES

Publicado em
27 jun 2023 às 14:39
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Nesta quinta-feira (29), as marcas da Grande Vitória que estão mais presentes na cabeça dos consumidores serão premiadas no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A cerimônia, para aproximadamente 400 convidados, será no Le Buffet, em Jardim Camburi, Vitória, às 20h, com a participação da banda Barão Vermelho. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, vai comandar a noite.
Barão Vermelho vai agitar 31º Recall de Marcas
Barão Vermelho vai agitar 31º Recall de Marcas Crédito: Marcos Hermes/Divulgação
“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa é a pergunta que norteia o estudo feito pela Futura Inteligência e resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.

DECORAÇÃO

A decoração da festa está a cargo da Art Decor, que vai usar as identidade visual do projeto, com um mix floral composto com branco, azul, folhagem e toques de lilás e uma iluminação cenográfica especial em todo o salão do Le Buffet. 
A festa contará ainda com um espaço instagramável para que os premiados da noite registrem o momento. Para a noite, foi criado um cardápio personalizado, elaborado pela dupla André e Giovanna Rosa.

Veja Também

Barão Vermelho vai agitar 31º Recall de Marcas de A Gazeta

Rede Gazeta lança a 31° edição do Recall de Marcas

Veja quem prestigiou a festa do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Rede Gazeta
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança