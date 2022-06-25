Veja quem prestigiou a festa do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta

Considerado o Oscar das marcas mais lembradas, o Recall de Marcas Rede Gazeta celebrou sua 30º edição com festa nesta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória, na Capital. Após a premiação, a banda Skank animou a noite com hits como “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Saideira” e "Pacato Cidadão".
Os convidados puderam participar de várias experiências, com projeções mapeadas, áreas instagramáveis para fotos, lounges para e uma ilha de drinques especiais, com receitas elaboradas exclusivamente para a festa, relembrando as três décadas de Recall. O tema desta edição comemorativa foi “Resposta do Mercado há 30 anos”.
Os jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella foram os apresentadoras da festa. A premiação reconhece as empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam e que, por isso, são as marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba. A pesquisa é chancelada pela Futura Inteligência, de José Luiz Orrico, que mapeou 80 categorias nesta edição superespecial.
A produção da festa ficou a cargo da Camisa 10, de Rimaldo Sá, e da equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.