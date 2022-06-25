Veja quem prestigiou a festa do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta

Gustavo Peixoto, Karla Toríbio Pimenta e Luiz Sobral (Unimed) Crédito: Mônica Zorzanelli

Considerado o Oscar das marcas mais lembradas, o Recall de Marcas Rede Gazeta celebrou sua 30º edição com festa nesta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória, na Capital. Após a premiação, a banda Skank animou a noite com hits como “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Saideira” e "Pacato Cidadão".

Os convidados puderam participar de várias experiências, com projeções mapeadas, áreas instagramáveis para fotos, lounges para e uma ilha de drinques especiais, com receitas elaboradas exclusivamente para a festa, relembrando as três décadas de Recall. O tema desta edição comemorativa foi “Resposta do Mercado há 30 anos”.

Os jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella foram os apresentadoras da festa. A premiação reconhece as empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam e que, por isso, são as marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba. A pesquisa é chancelada pela Futura Inteligência, de José Luiz Orrico, que mapeou 80 categorias nesta edição superespecial.

A produção da festa ficou a cargo da Camisa 10, de Rimaldo Sá, e da equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.

Valdecir Torezani (Imobiliária Universal) Crédito: Mônica Zorzanelli

Café Lindenberg e Giovanna Destri, Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas Crédito: Mônica Zorzanelli

Juliana Modenesi, Eduarda Buaiz e Fabricio Silva (Buaiz Alimentos) Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno e Andréia Giestas (Café Cafuso) Crédito: Mônica Zorzanelli

Túlio, Cris e Romulo Samorini (Grafitusa) Crédito: Mônica Zorzanelli

José Luiz Orrico (Futura) e Marcello Moraes (diretor-geral da Rede Gazeta) Crédito: Mônica Zorzanelli

Etania Lira e Gilberto Mozer (Jaklayne Joias) Crédito: Mônica Zorzanelli

Mário Bonella e Fabiola de Paula: apresentadores do 30º Recall de Marcas Crédito: Monica Zorzanelli

Fabricio, Mario e Danilo Coutinho (Extrabom) Crédito: Mônica Zorzanelli

Thiago Cardeal, Luiza Wagner e Magno Vieira (Itapuã Calçados) Crédito: Mônica Zorzanelli

Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli