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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a festa do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta

Publicado em
25 jun 2022 às 10:33
Gustavo Peixoto, Karla Toríbio PImenta e Luiz Sobral (Unimed)
Gustavo Peixoto, Karla Toríbio Pimenta e Luiz Sobral (Unimed) Crédito: Mônica Zorzanelli
Considerado o Oscar das marcas mais lembradas, o Recall de Marcas Rede Gazeta celebrou sua 30º edição com festa nesta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória, na Capital.  Após a premiação, a banda Skank animou a noite com hits como  “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Saideira” e "Pacato Cidadão". 
Os convidados puderam participar de várias experiências, com projeções mapeadas, áreas instagramáveis para fotos, lounges para  e uma ilha de drinques especiais, com receitas elaboradas exclusivamente para a festa, relembrando as três décadas de Recall. O tema desta edição comemorativa foi “Resposta do Mercado há 30 anos”. 
Os jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella foram os apresentadoras da festa. A premiação reconhece as empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam e que, por isso, são as marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba. A pesquisa é chancelada pela Futura Inteligência, de José Luiz Orrico, que mapeou 80 categorias nesta edição superespecial.
A produção da festa ficou a cargo da Camisa 10, de Rimaldo Sá, e da equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta. 
Valdecir Torezani (Imobiliária Universal)
Valdecir Torezani (Imobiliária Universal) Crédito: Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg e Giovanna Destri, Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas
Café Lindenberg e Giovanna Destri, Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Modenesi - Eduarda Buaiz e Fabricio Silva
Juliana Modenesi, Eduarda Buaiz e Fabricio Silva (Buaiz Alimentos) Crédito: Mônica Zorzanelli

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Bruno e Andréia Giestas (Café Cafuso)
Bruno e Andréia Giestas (Café Cafuso) Crédito: Mônica Zorzanelli
Túlio, Cris e Romulo Samorini (Grafitusa)
Túlio, Cris e Romulo Samorini (Grafitusa) Crédito: Mônica Zorzanelli
José Luiz Orrico e Marcello Moraes
José Luiz Orrico (Futura) e Marcello Moraes (diretor-geral da Rede Gazeta) Crédito: Mônica Zorzanelli
Etania Lira e Gilberto Mozer (Jacklayne Joias)
Etania Lira e Gilberto Mozer (Jaklayne Joias) Crédito: Mônica Zorzanelli
Mário Bonella e Fabiola de Paula: apresentadores do 30º Recall de Marcas
Mário Bonella e Fabiola de Paula: apresentadores do 30º Recall de Marcas Crédito: Monica Zorzanelli
Fabricio, Mario e Danilo Coutinho (Extrabom)
Fabricio, Mario e Danilo Coutinho (Extrabom) Crédito: Mônica Zorzanelli
Thiago Cardeal, Luiza Wagner e Magno Vieira (Itapuã Calçados)
Thiago Cardeal, Luiza Wagner e Magno Vieira (Itapuã Calçados) Crédito: Mônica Zorzanelli
Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli

30º Recall de Marcas Rede Gazeta

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Acesse aqui a revista Recall de Marcas Rede Gazeta 2022

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