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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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30° Recall de Marcas vai unir tecnologia e experiências em noite de gala

Publicado em
24 jun 2022 às 02:15
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Com muitas intervenções visuais, inovação e tecnologia, a grande noite de premiação dos 30 anos do Recall de Marcas Rede Gazeta promete ficar na memória dos convidados. A decoração será assinada pela Maison Rosée. A festa, para mais de 500 convidados, será nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, no Centro de Convenções de Vitória.
Seguindo o tema da edição comemorativa da pesquisa – “Resposta do Mercado há 30 anos” -, a celebração terá como protagonistas as marcas que não saem da memória dos capixabas. Para os seus representantes, estão sendo preparadas várias experiências, com projeções mapeadas, áreas instagramáveis para fotos incríveis, lounges para lá de cobiçados e uma ilha de drinks especiais, com receitas elaboradas exclusivamente para a festa, relembrando as três décadas de Recall. Quem anima a festa, como RR já te contou, é a banda Skank, com um show especial da turnê de despedida do grupo, com clássicos como “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Saideira”, entre outros.

ANIVERSÁRIO

A família Póvoa está em festa! Denise (dir), Nelma, Renata e Nina comemoraram, na noite de ontem, o aniversário de Maria Eduarda
A família Póvoa está em festa! Denise, Nelma, Renata e Nina comemoraram o aniversário de Maria Eduarda Crédito: Márcia Monteiro

GIN MADE IN SANTA TERESA

Um dos destaques da Festa do Imigrante Italiano, que acontece neste final de semana em Santa Teresa, é o Gin Truck. Trata-se de um trailer onde os irmãos Renan e Allan Zottele irão preparar vários tipos de drinques utilizando o gin fabricado por eles. A bebida está chegando ao mercado com o diferencial de ser o primeiro gin da Região Serrana do Estado. Até o rótulo foi desenhado por artistas da cidade. Os irmãos também já estão construindo um grande complexo que inclui destilaria, loja, adega e restaurante e promete se tornar um novo destino turístico da Cidade dos Colibris.

EXPOSIÇÃO EM SANTA TERESA

Nesta sexta-feira (24),  às 17h, acontece a abertura da exposição "Se esse rio fosse meu" desenvolvida no Projeto Águas da Mata Atlântica. A mostra ficará no Espaço Expositivo do Pavilhão de Botânica do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica.  A mostra tem a curadoria de Laércio Ferracioli, pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e tem a participação do artista convidado Rick Rodrigues. Situada na fusão entre Ciência & Arte, a exposição apresenta percursos do diálogo entre o artista e o cientista em torno da água.

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Os apresentadores da segunda noite do Festival de Cinema de Vitória
Tuca Andrada e Babu Santana foram os apresentadores da segunda noite do Festival de Cinema de Vitória, nesta quarta-feira (22) Crédito: Andie Freitas/ Acervo Galpão IBCA

 FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA 2

Para encerrar a programação do 28º FCV – Reencontro, sábado (25), será exibido o longa-metragem “Serial Kelly”, de René Guerra, cujo trabalho atravessa a história do Festival de Cinema de Vitória. O longa, que estreia na capital é protagonizado por Gaby Amarantos, e acompanha a agenda de shows de uma cantora de forró eletrônico em inferninhos pelo sertão, e o rastro de mortes que ela vai deixando pelo caminho. O filme é uma produção da Bananeira Filmes.

Viva São João!

Francisco Guasti convida para tarde de festa junina, nesta sexta-feira (24), a partir das 13h, em seu salão, na Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto.

Visita técnica

Os dermatologistas e sócios Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola fazem visita técnica à Dermaclínica, referência em Dermatologia, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 27, para estudo de implementação de negócio no Instituto Pele.

Samba bom

Nossa Sabrina Lemos, que está morando no Rio, aguarda a edição de seu próximo trabalho. O videoclipe de seu samba, "Dor que me Invade" ficará pronto em breve.  As gravações foram em Guarapari, sob direção de Marlon Giraldelli,. 

Arraiá com Lampartina

Tomas Fernandes, Patrick Santos e Natalia Meireles apresentam no sábado, 25 de junho, a edição Arraiá da festa Stoked. Agora, realizada no Na Vista, a festa vem cheia de novidades e uma delas é o show nacional da banda mineira - Lamparina. O evento reitera o sucesso das edições anteriores com propostas inovadoras e surpresas ao longo da noite, como exposições artísticas e flash day tattoo.

Meligeni vem aí

O empresário Vinicius Fontana recebe nesta sexta-feira (24) o ex-atleta Fernando Meligeni para ministrar uma clínica de tênis. O encontro inicia sábado e vai até o domingo, no Riviera Park Residence, e tem como propósito estimular novos atletas e fazer uma troca de experiência e conhecimento. 

Noite de vinhos

O casal Daniel e Renata Mendes se preparam para o lançamento oficial de sua marca de e-commerce e delivery de vinhos, a Vinsel. O coquetel será na quarta-feira (29), na Casa Dugê, Praia do Canto, com menu especial do  chef Luciano Victal.

Beauty day

Nesta sexta-feira (24), Letícia Salgado participa do Beauty Day com as delícias saudáveis do Casa Graviola, no Instituto Lessa.

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