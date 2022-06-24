30° Recall de Marcas vai unir tecnologia e experiências em noite de gala

Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Com muitas intervenções visuais, inovação e tecnologia, a grande noite de premiação dos 30 anos do Recall de Marcas Rede Gazeta promete ficar na memória dos convidados. A decoração será assinada pela Maison Rosée. A festa, para mais de 500 convidados, será nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, no Centro de Convenções de Vitória.

Seguindo o tema da edição comemorativa da pesquisa – “Resposta do Mercado há 30 anos” -, a celebração terá como protagonistas as marcas que não saem da memória dos capixabas. Para os seus representantes, estão sendo preparadas várias experiências, com projeções mapeadas, áreas instagramáveis para fotos incríveis, lounges para lá de cobiçados e uma ilha de drinks especiais, com receitas elaboradas exclusivamente para a festa, relembrando as três décadas de Recall. Quem anima a festa, como RR já te contou, é a banda Skank, com um show especial da turnê de despedida do grupo, com clássicos como “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Saideira”, entre outros.

ANIVERSÁRIO

A família Póvoa está em festa! Denise, Nelma, Renata e Nina comemoraram o aniversário de Maria Eduarda Crédito: Márcia Monteiro

GIN MADE IN SANTA TERESA

Um dos destaques da Festa do Imigrante Italiano, que acontece neste final de semana em Santa Teresa, é o Gin Truck. Trata-se de um trailer onde os irmãos Renan e Allan Zottele irão preparar vários tipos de drinques utilizando o gin fabricado por eles. A bebida está chegando ao mercado com o diferencial de ser o primeiro gin da Região Serrana do Estado. Até o rótulo foi desenhado por artistas da cidade. Os irmãos também já estão construindo um grande complexo que inclui destilaria, loja, adega e restaurante e promete se tornar um novo destino turístico da Cidade dos Colibris.

EXPOSIÇÃO EM SANTA TERESA

Nesta sexta-feira (24), às 17h, acontece a abertura da exposição "Se esse rio fosse meu" desenvolvida no Projeto Águas da Mata Atlântica. A mostra ficará no Espaço Expositivo do Pavilhão de Botânica do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica. A mostra tem a curadoria de Laércio Ferracioli, pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e tem a participação do artista convidado Rick Rodrigues. Situada na fusão entre Ciência & Arte, a exposição apresenta percursos do diálogo entre o artista e o cientista em torno da água.

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Tuca Andrada e Babu Santana foram os apresentadores da segunda noite do Festival de Cinema de Vitória, nesta quarta-feira (22) Crédito: Andie Freitas/ Acervo Galpão IBCA

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA 2

Para encerrar a programação do 28º FCV – Reencontro, sábado (25), será exibido o longa-metragem “Serial Kelly”, de René Guerra, cujo trabalho atravessa a história do Festival de Cinema de Vitória. O longa, que estreia na capital é protagonizado por Gaby Amarantos, e acompanha a agenda de shows de uma cantora de forró eletrônico em inferninhos pelo sertão, e o rastro de mortes que ela vai deixando pelo caminho. O filme é uma produção da Bananeira Filmes.