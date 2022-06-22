Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Veja como foi a abertura do 28⁰ Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
22 jun 2022 às 11:51
Foi uma bela noite de reencontro do público, dos cineastas e artistas capixabas com o tradicional Festival de Cinema de Vitória. A 28ª edição foi aberta nesta terça-feira (21), no Centro Cultural Sesc Glória, com casa cheia e a exibição do longa  “Os Primeiros Soldados”, do cineasta capixaba Rodrigo de Oliveira.
A produtora executiva do FCV,  Larissa Delbone, deu as boas-vindas à plateia. Em seguida, a  vice-governadora, Jacqueline Moraes, o secretário da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, e  o  reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Sergio de Paula Vargas, falaram da importância do evento para o calendário cultural da cidade. 
Os apresentadores da noite foram o ator Babu Santana e a influenciadora Bryce Caniçali. O evento segue até sábado (27). Confira as fotos da primeira noite na galeria abaixo. 

Abertura do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro

Cinema Festival de Cinema de Vitória
