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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Conheça os apresentadores do 28° Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
15 jun 2022 às 10:39
Os apresentadores do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro
Chico Diaz, Letícia Persiles, Renata Rasseli, Silvero Pereira,  Thaís Souto Amorim e Babu Santana: time de apresentadores do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro, de 21 a 25 de junho Crédito: Divulgação
Um dos eventos mais importantes do audiovisual brasileiro, o Festival de Cinema de Vitória leva para as telas a diversidade e pluralidade dos realizadores de todo o país. Para o 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro a seleção de apresentadores do evento segue a mesma linha, trazendo para cada noite do festival atores, influenciadores e jornalistas para conduzir suas sessões.
As sessões da noite, que acontecem a partir das 19 horas, no Teatro do Centro Cultural Sesc Glória, terão a apresentação dos atores Babu Santana, Chico Diaz, Silvero Pereira e Tuca Andrada, da influenciadora Bryce Caniçali e da jornalista e colunista da Rede Gazeta,  Renata Rasseli.
A atriz e cantora Letícia Persiles, será apresentadora tanto das sessões noturnas, quanto das exibições vespertinas, que acontecem a partir das 15 horas, no Centro Cultural Sesc Glória. As sessões da tarde também contarão com a apresentação da gestora cultural Thaís Souto Amorim e do jornalista Paulo Gois Bastos.
O 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro conta com o patrocínio do Ministério do Turismo e da ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com apoio do Canal Like e da Universidade Federal do Espírito Santo e apoio institucional da Rede Gazeta. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).
Este projeto está sendo realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria de Cultura.

28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro

  • Terça (21 de junho) 
  • 15h - Thaís Souto Amorim - Sala Marien Calixte
  • 19h - Bryce e Babu Santana - Teatro Glória
  • Quarta (22 de junho) 
  • 15h - Thaís Souto Amorim - Sala Marien Calixte
  • 19h - Tuca Andrada e Babu Santana - Teatro Glória
  • Quinta (23 de junho)
  • 15h - Letícia Persiles - Teatro Glória
  • 15h -Thaís Souto Amorim - Sala Marien Calixte
  • 19h - Renata Rasseli e Silvero Pereira - Teatro Glória
  • Sexta (24 de junho)
  • 15h - Thaís Souto Amorim - Sala Marien Calixte
  • 15h - Letícia Persiles - Teatro Glória
  • 19h - Chico Diaz e Letícia Persiles - Teatro Glória
  • Sábado (25 de junho)
  • 15h - Thaís Souto Amorim - Sala Marien Calixte
  • 15h Paulo Gois Bastos - Teatro Glória
  • 19h - Chico Diaz e Letícia Persiles
  • Entrada franca

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