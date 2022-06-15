Conheça os apresentadores do 28° Festival de Cinema de Vitória

Chico Diaz, Letícia Persiles, Renata Rasseli, Silvero Pereira, Thaís Souto Amorim e Babu Santana: time de apresentadores do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro, de 21 a 25 de junho Crédito: Divulgação

Um dos eventos mais importantes do audiovisual brasileiro, o Festival de Cinema de Vitória leva para as telas a diversidade e pluralidade dos realizadores de todo o país. Para o 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro a seleção de apresentadores do evento segue a mesma linha, trazendo para cada noite do festival atores, influenciadores e jornalistas para conduzir suas sessões.

As sessões da noite, que acontecem a partir das 19 horas, no Teatro do Centro Cultural Sesc Glória, terão a apresentação dos atores Babu Santana, Chico Diaz, Silvero Pereira e Tuca Andrada, da influenciadora Bryce Caniçali e da jornalista e colunista da Rede Gazeta, Renata Rasseli.

A atriz e cantora Letícia Persiles, será apresentadora tanto das sessões noturnas, quanto das exibições vespertinas, que acontecem a partir das 15 horas, no Centro Cultural Sesc Glória. As sessões da tarde também contarão com a apresentação da gestora cultural Thaís Souto Amorim e do jornalista Paulo Gois Bastos.

O 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro conta com o patrocínio do Ministério do Turismo e da ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com apoio do Canal Like e da Universidade Federal do Espírito Santo e apoio institucional da Rede Gazeta. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Este projeto está sendo realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria de Cultura.

28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro