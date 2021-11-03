Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcélia Cartaxo será a homenageada nacional do 28° Festival de Cinema de Vitória
Talento

Marcélia Cartaxo será a homenageada nacional do 28° Festival de Cinema de Vitória

Atriz paraibana recebe o Caderno da Homenageada e o Troféu Vitória na Cerimônia de Abertura do evento, que acontece em 23 de novembro, em formato online

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 15:42

Marcélia Cartaxo em cena no premiado filme
Marcélia Cartaxo em cena no premiado filme "Pacarrete"; atriz será homenageada no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
Uma atriz versátil, performática e pulsante. Assim pode ser definida, de maneira breve, a atriz e diretora Marcélia Cartaxo, escolhida para ser a Homenageada Nacional do 28º Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre os dias 23 e 28 de novembro, em formato on-line e gratuito, na plataforma InnSaei.TV. A atriz irá receber o Caderno da Homenageada e o Troféu Vitória, na Cerimônia de Abertura do evento, na terça-feira (23), a partir das 19 horas.
Segundo Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, é uma honra poder homenagear uma profissional da importância da atriz. “Marcélia Cartaxo é uma artista que usa o seu trabalho para jogar luz sobre as inúmeras possibilidades de existência. Uma profissional versátil, extremamente talentosa e uma pessoa doce e divertida. Um ser humano especial. É uma honra para o festival poder homenageá-la”.
Nascida em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, Marcélia Cartaxo é um dos grandes nomes da atuação no Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, a atriz já interpretou os mais diversos tipos: de freira a prostituta, de mãe a avó, ela imprime o sonho, a força, a luta e a realidade da mulher brasileira em suas atuações. Com participações no teatro e na televisão, foi no cinema que ela construiu uma carreira sólida e com personagens que entraram para a história do audiovisual brasileiro.

Veja Também

"Tem nudes que as pessoas mandam", diz Padre Patrick sobre fãs no Instagram

Bruna Marquezine recebe críticas do Conselho de Enfermagem por fantasia

Neném, da dupla com Pepê, sofre assalto e é agredida por bandido

Entre suas atuações de destaque, estão a prostituta Laurita, de "Madame Satã" (2002), de Karim Aïnouz, quando foi escolhida a Melhor Atriz do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; a sonhadora "Pacarrete" (2019), do filme homônimo de Allan Deberton; que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado e no Festival de Cinema de Vitória; a mãe do protagonista Francisco, no longa-metragem "Big Jato" (2016), de Cláudio Assis, em que recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília.

INÍCIO

Sua estreia no cinema aconteceu em 1985, em "A Hora da Estrela", quando interpretou uma das personagens mais emblemáticas da literatura brasileira: Macabéa, do livro homônimo de Clarice Lispector. Ao dar vida a ingênua datilógrafa, que se muda do Nordeste para São Paulo, no filme de Suzana Amaral, Marcélia ganhou o mundo e recebeu, entre outros prêmios, o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Nos últimos anos, além da atuação, Cartaxo também vem atuando atrás das câmeras e exercendo a função de diretora. São dela os curtas-metragens "Tempo de Ira" (2003), "De Lua" (2013), "Redemunho" (2016) e "Casa de Louvor" (2020) que ampliam o seu universo de grande contadora de histórias e comprovam a sua importância para a cultura brasileira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Famosos Festival de Cinema de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados