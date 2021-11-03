"Tem nudes que as pessoas mandam", diz Padre Patrick sobre fãs no Instagram

sacerdote ganha espaço na internet com dicas e conselhos recheados de bom-humor Crédito: Reprodução @PatrickFernandes

Com quase 4 milhões de seguidores no Instagram, Padre Patrick, de 34 anos, faz sucesso com seus stories respondendo questionamentos dos fãs e fieis de forma irônica. Em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda", o padre falou do sucesso nas redes sociais e da repercussão após ter uma foto sem camisa publicada no feed.

Na gravação, o capixaba contou que recebe propostas de casamento a nudes dos seus seguidores. "Tem tudo que possa imaginar: propostas de casamento, tem nudes que as pessoas mandam. Tem gente que não convida nem para comer uma pizza e já manda nudes", brinca o padre. "Hoje, principalmente, tem toda uma equipe por trás do meu Instagram. Então, não sou apenas eu que estou vendo nudes, não. Tem umas dez pessoas", completa Patrick.

Sobre a foto sem camisa no feed do Instagram, ele disse que foi ele mesmo quem postou, mas resolveu retirar após a repercussão nas redes. "Com uma hora estava com mais de 200 mil curtidas, muita gente tinha compartilhado. Estava em Marabá, onde minha mãe mora, e fui para Parauapebas. Lá já me mandaram prints de sites compartilhando... (Falei) 'Meu Deus'... Aí tirei a foto (do ar), como se fosse adiantar alguma coisa", contou no podcast.

Segundo Patrick, toda aquela situação criou um desconforto nele mesmo: "Aquela repercussão toda gerou em mim um desconforto. (Pensei) 'Meu Deus, para que eu fiz isso? Como se eu tivesse querendo aparecer, sabe? Foi a cobrança que eu me fiz", disse o padre, ressaltando que usava bermudas e não sunga como muitos disseram nos compartilhamentos.

Sobre os conselhos, ele contou que tira as respostas do que ouve das pessoas. "Ninguém me procura para contar uma coisa boa. Geralmente, são problemas. Aí vai a mulher reclamar do marido, marido reclamar da mulher, tudo que se possa imaginar... Vou absorvendo isso e transformando nas piadinhas que faço no Instagram".