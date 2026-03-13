4 banhos para fortalecer a autoestima e atrair amor no fim de semana

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:56
Cuidar da própria energia é um passo importante para abrir espaço para novas conexões afetivas. Quando você fortalece a autoestima, naturalmente se torna mais magnético, confiante e receptivo ao amor. Na espiritualidade e em diversas tradições energéticas, os banhos de ervas são utilizados para limpar emoções densas, elevar a vibração e fortalecer o amor-próprio — que é a base de qualquer relacionamento saudável.
Se você quer aproveitar o fim de semana para renovar sua energia e atrair boas vibrações no campo afetivo, confira quatro banhos simples que ajudam a despertar beleza interior, confiança e magnetismo!
As rosas estão diretamente ligadas à energia do amor, da beleza e da autoestima. Esse banho ajuda a despertar o magnetismo pessoal e fortalecer a autoconfiança.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as pétalas de rosa e o mel. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Coe e espere amornar. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando amor, valorização e novas oportunidades afetivas.
O alecrim é conhecido por elevar a energia , estimular a autoconfiança e afastar sentimentos de insegurança.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura no corpo, visualizando sua energia se iluminando e sua autoestima se fortalecendo.
O manjericão é uma erva muito usada para atrair boas oportunidades e renovar o campo emocional.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente o manjericão. Deixe em infusão por 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, imaginando novos encontros, leveza e caminhos amorosos se abrindo.
Quando o coração está carregado de mágoas ou frustrações, pode ser difícil se abrir novamente para o amor. A camomila ajuda a acalmar e equilibrar as emoções .
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, pedindo serenidade, cura emocional e abertura para novos sentimentos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.
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