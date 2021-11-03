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Bruna Marquezine recebe críticas do Conselho de Enfermagem por fantasia

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo reprovou a escolha da atriz para o Halloween
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:58

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
A fantasia da atriz Bruna Marquezine gerou bastante polêmica na internet na madrugada desta terça-feira (2). A musa decidiu se vestir como enfermeira para celebrar o Halloween, mas acabou sendo criticada por vários internautas e até mesmo pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren- SP). 
"A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião", diz parte do comunicado.
Após a repercussão negativa, Bruna apagou os posts com a fantasia de seu perfil, porém segue sem se pronunciar sobre o caso. Entre os comentários do público, uma seguidora disse: "Então ela é cheia do feminismo... Mas acaba utilizando uma fantasia de enfermeira... Mal sabe o quanto sofremos já com tanta sexualização da nossa profissão... Enfermeira não é atriz".
Leia o pronunciamento completo do Coren- SP:
"Fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem. A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião.
O tema já foi alvo de intervenções do Coren-SP por diversas vezes, como no episódio em que as atrizes Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães humildemente se retrataram por terem se apropriado da imagem da profissão com conotação sexual. Deparamos-nos nas recentes celebrações de Halloween com a atriz Bruna Marquezine fantasiada do que a mídia chamou de “enfermeira sexy”. Também com postagem de influenciadoras como Cátia Damasceno, que fez uma enquete para que os seguidores escolhessem sobre a fantasia de mulher gata ou “enfermeira bem sexy; e Thais Massa que se fantasiou como tal.
Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho, em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma.
O Coren-SP defende que todo o humor e diversão são válidos desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem."

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