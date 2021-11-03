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Trabalho novo

Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram

'Em breve', escreveu a atriz na legenda sem detalhar se a produção faz parte de algum trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 07:49

Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram
Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram Crédito: Instagram /@BrunaMarquezine
Bruna Marquezine, 26, publicou vídeo em suas redes sociais, na noite desta segunda (1º), em que aparece só de meia-calça e luvas de couro. Em outro momento, ela usa um casaco preto e colares.
A atriz não deu detalhes se a produção faz parte de algum novo trabalho. Na legenda, escreveu apenas: "Em breve"
Marquezine estará na série "Maldivas", da Netflix, que estreia em 2022. Segundo a plataforma, a produção é uma "dramédia" que acompanha a vida dos moradores do condomínio Maldivas. A atriz faz o papel de Liz.
Além dela, estão no elenco do projeto Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Nathália Klein e Vanessa Gerbelli.
No início de setembro, quando as gravações da série se encerraram, Marquezine publicou um longo texto no Instagram sobre a importância do projeto na sua vida. "No início dessa pandemia, eu jamais imaginaria que durante tempos tão difíceis eu voltaria a um set de filmagem e que me sentiria feliz e realizada artisticamente novamente."
"Esse projeto foi importante para mim em tantos níveis. Me resgatou. É verdade o que dizem, a arte salva", afirmou.
Famosa por suas atuações em novelas, Bruna Marquezine já disse anteriormente que não pretende voltar a fazer parte desse tipo de produção tão cedo, e que vai se dedicar às séries e filmes. "É muito cansativo fisicamente [fazer novelas], e pode se tornar muito cansativo emocionalmente, mentalmente", disse.
"Eu tenho hoje vontade de trabalhar em obras fechadas, que você conhece o roteiro do início ao fim, eu tenho vontade agora de fazer mais cinema e séries", completou.
Bruna Marquezine surge só de meia-calça em vídeo no Instagram
Bruna Marquezine surge só de meia-calça em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram Crédito: Instagram/@brunamarquezine

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