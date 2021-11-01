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Ex-casal

Luísa Sonza aparece cantando música de Vitão em vídeo

Ex-casal anunciou o término em agosto deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:18

 A cantora Luísa Sonza, 23, animou seus fãs na noite deste domingo (31) ao publicar vídeos em seu Instagram cantando a canção "Sempre Que Der" de seu ex-namorado, Vitão, 22, em parceria com a cantora Carol Biazin, 24.
"Sou fã número um da Carol Biazin", escreveu Sonza na legenda do vídeo em que ela canta um trecho que pede para não ser recusada ou ignorada. Nos comentários, fãs e internautas exaltaram a voz da cantora e também o trabalho de Biazin.
"Quando eu não puder você aqui. Mas se hoje eu beber só um pouco mais do que eu deveria beber, baby. Não me recuse, não me ignore, quem sabe um gole", diz o trecho da canção que Sonza aparece entoando nos registros.
O ex-casal anunciou o término em agosto deste ano, após quase um ano de relacionamento. Na época, a artista afirmou que o término teria sido motivado pelos recorrentes ataques que ambos sofriam na internet.
Ela disse que tudo doía nela de uma maneira que ninguém pode imaginar. "Mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", declarou. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam a vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", acrescentou.
Luísa ainda pediu que seu público não ataque Vitão depois da confirmação do rompimento. "Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", disse.
Luísa Sonza movimentou a internet cantando uma faixa do ex, Vitão
Luísa Sonza movimentou a internet cantando uma faixa do ex, Vitão Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza
Recentemente, Sonza afirmou que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez. Ela usou seu perfil do Twitter para deixar uma reflexão sobre seu processo de autoconhecimento no período. "Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou de fato curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha."
"Às vezes a gente se prende às coisas/pessoas achando que precisamos delas e na real a gente precisa mesmo é só da gente. Mas não dou 3 meses para estar namorando de novo", escreveu a cantora dona de hits como "Modo Turbo", "Penhasco" e "Melhor Sozinha". Após a última declaração, ela acrescentou: "Eu tô brincando, não vou namorar".

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