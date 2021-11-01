Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, após um ano da sua morte

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, homenageou nesta segunda (1º) Tom Veiga, o intérprete do Louro José que morreu exatamente há um ano. "A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou, Tom... Eu nem tenho palavras!", escreveu ela no Twitter.

Há um ano eu perdia meu companheiro de todos os dias. A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou Tom...



Eu nem tenho palavras!#tomveiga #lourojose #maisvoce #anamariabraga #redeglobo pic.twitter.com/CyPacePvsk — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) November 1, 2021

O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 2020. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. A morte ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo apontou laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga Crédito: Reprodução/ TV Globo

Ana Maria vem trabalhando com a ideia de ter um novo mascote no "Mais Você". A ideia é lançá-lo em cena ainda este ano.