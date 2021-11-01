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Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, após um ano da sua morte

"O vazio que você deixou, Tom... Eu nem tenho palavras", diz apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 10:42

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, homenageou nesta segunda (1º) Tom Veiga, o intérprete do Louro José que morreu exatamente há um ano. "A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou, Tom... Eu nem tenho palavras!", escreveu ela no Twitter.
O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 2020. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. A morte ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo apontou laudo do IML (Instituto Médico Legal).
Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga
Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga Crédito: Reprodução/ TV Globo
Ana Maria vem trabalhando com a ideia de ter um novo mascote no "Mais Você". A ideia é lançá-lo em cena ainda este ano.
O novo cenário inaugurado em São Paulo no início do ano já reservava um espaço para o novo mascote, nas mesmas proporções do personagem original. Na ocasião, ela justificou que o espaço do Louro ficaria ali para que ela sempre se lembrasse dele.

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