Moradora brinca com repórter ao vivo: "Na TV a bicha é feia, mas ela é bonitona"

Repórter Gabriela Ribeti foi pega de surpresa durante programação do ES1 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, acabou sendo pega de surpresa enquanto realizava uma cobertura durante o ES1 deste sábado (30). Durante uma entrada ao vivo do bairro Itararé, em Vitória, para mostrar uma ação solidariedade, ela ouviu um elogio inusitado de uma entrevistada.

"Pensava que ela era igual um hipopótamo, mas ela é bonitona", disse Joelma, uma moradora da região, que ainda deu um tapa no bumbum da repórter e falou: "Olha o bundão dela". Depois, Joelma ainda mandou um: "Prefiro você pessoalmente, porque na televisão a bicha é feia", arrancando risos de Ribeti no ar.

A pauta, naquele momento, era uma ação de voluntários de uma igreja para distribuição de alimentos e livros. Porém, a repórter acabou sendo surpreendida com o comentário feito por Joelma. A própria Ribeti publicou a cena em suas redes sociais:

Apesar do fato ter ocorrido ao vivo, a história já havia começado em off, ou seja, quando a repórter estava se preparando para a entrada no ES1. "Assim que cheguei em Itararé a Joelma me chamou e me disse que eu era muito mais bonita pessoalmente e muito mais magra também", comentou Ribeti para A Gazeta.

Foi justamente por esse comentário que a repórter resolveu convidar a moradora para participar do telejornal e dar a declaração ao vivo.

"Eu me diverti muito! Entendi que ela estava fazendo um elogio e levei um susto quando ela me deu um tapa no bumbum. É muito bom sentir esse carinho das pessoas, ainda mais de uma figura igual a Joelma"