12 perfis de cachorros influencers do ES que divertem os apaixonados por pets

Pets do ES famosos no Instagram: Tucson Prime, Kate Shihtzu e a dupla Meg e Buzz Crédito: Instagram/@tucson_prime/@kate.shihtzu/@meg.buzz

Os animais de estimação sempre fizeram sucesso, seja para divertir ou emocionar, nós, os humanos. Mas se antes os pets estavam limitados a brilhar com suas peripécias apenas na TV ou no cinema, com o advento das redes sociais começaram a surgir os pet influencers, perfis que têm esses adoráveis seres como protagonistas e são administrados por seus tutores.

Em muitos casos, o perfil do pet faz tanto sucesso, e têm milhares de seguidores, que vira até uma marca famosa, transformando aquilo que começou como um hobby em profissão. Outros não têm milhares de seguidores, mas são considerados nano influencers, porque apesar de terem apenas o mínimo de 1 mil seguidores, têm um excelente engajamento.

Mas para quem está do outro lado, o que importa mesmo é conhecer a personalidade e as histórias divertidas desses animais de estimação. E, claro, como já sabemos o leque não se resume aos cachorros e gatos, nessa onda já tem porquinhos, galinhas, furões, papagaios, entre outros.

Hoje, a coluna traz a história de 10 perfis de cachorros capixabas que atraem os apaixonados por animais de estimação com suas cenas, divertidas e emocionantes, que, às vezes, fazem até chorar.

1 - Tucson Prime (@tucson_prime)

O vira-lata chegou na concessionária em 2020, no meio da pandemia, com sete meses. Para escolher o nome, foi realizada uma enquete no Instagram e entre várias sugestões foi escolhido Tucson, que remete ao carro, e Prime, por conta da loja.

O perfil dele nas redes sociais começou como uma brincadeira, somente para os funcionários, mas hoje tem 179 mil seguidores. Tucson é muito fotogênico e acabou virando um “Cãosultor de vendas”. Com isso, suas fotos “trabalhando” acabaram viralizando. Além disso, ele é hiperativo, brincalhão, dorminhoco, adora correr pela loja de um lado para o outro e receber carinho dos funcionários e visitantes.

Hoje, o perfil do Tucson Prime não se resume a divulgar apenas a sua rotina, mas também serve para conscientizar as pessoas sobre adoções e ajudar animais de rua ou resgatados através de doações.

2 - Meg e Buzz (@meg.buzz)

Quando a autônoma Linda Cristian Reis Lopes casou, disse ao marido, o consultor de negócios Cairo Lucas Henker Ribeiro, que queria um cachorro. Ele relutou muito, mas no final aceitou e, depois, gostou tanto que arrumou outro. Os nomes dos pugs foram inspirados em desenhos animados que eles adoram: Meg (Os Simpsons) e Buzz (Toy Story).

Em 2019, criaram um perfil exclusivo para os dois. E o que começou apenas como uma forma de divulgar a rotina de Meg e Buzz, acabou chamando a atenção e, hoje, são 12,3 mil seguidores. Meg é bem aventureira, corajosa, dramática. Ama uma vida boa e dormir no alto. Já o Buzz é mais bebê, carinhoso e segue a Meg em tudo o que ela faz.

As postagens são feitas conforme a personalidade de cada um. O lugar preferido dos dois é a praia. “Para onde vamos, os levamos, até nas viagens. Eles são super comportados”, conclui.

3 - Kate Shihtzu (@kate.shihtzu)

A autônoma Isaura Rangel ganhou a shih-tzu Kate de presente de Dia dos Namorados, com 55 dias. Olhou para ela e a chamou de Kate, princesa Kate.

O perfil foi criado em 2016, porque o celular de Isaura só tinha fotos e vídeos da sua “filha de quatro patas” e sempre que ela mostrava aos amigos, todos diziam para ela criar um instagram e compartilhar as fofuras de Kate. Hoje, o perfil da cachorrinha tem 52,3 mil seguidores.

Kate é muito tranquila e inteligente, aprende tudo com muita facilidade. Ama bichos de pelúcia, passear na rua e de carro. É apaixonada por gatos e cavalos. “Eu costumo compartilhar o dia a dia, os passeios e as brincadeiras”, conta Isaura.

4 - Chewie (@chewie.vix)

O spitz alemão Chewie chegou na casa da servidora pública Sarah Regina Meirelles Pereira Pezzin em 2017, quando ela e o marido foram levar à sogra para ver um filhote num canil. Chegando lá, acabaram se apaixonando por ele, mas não o trouxeram junto no dia. O problema, é que não conseguiram parar de pensar no cãozinho e - batata! - no outro dia foram buscá-lo. O nome surgiu por o acharem parecido com o personagem Chewbacca, de Star Wars.

Chewie é um cão calmo, guloso, dorminhoco e um pouco desconfiado com pessoas desconhecidas, mas extremamente dócil. Além disso, é muito curioso e amigável, gosta de interagir com gatos, pássaros, entre outras espécies de animais. Como todo bom capixaba, ama ir à praia, tomar banho de mar e, principalmente, água de coco.

“O perfil no Instagram começou com o objetivo de ser um álbum de fotos. Mas com o tempo acabou virando um local de troca de experiências com outros tutores sobre cuidados, enriquecimento ambiental, dicas pet friendly e demais conteúdos do mundo pet. Hoje, são 12,1 mil seguidores”, conclui Sarah.

5 - Toddy, Layka e Clara (@toddy_shihtzusfamily)

Ariana Mendonça, musicista de orquestra profissional, sempre pediu ao marido, o gerente financeiro Alan Costa, um cachorro. Ele relutou muito, mas depois aceitou e acabou fazendo uma surpresa presenteando Ariana com o shih-tzu Toddy, em 2014, hoje com 7 anos. Depois, ainda vieram Laika, em 2016, agora com 6 anos, e, por último, Clara, a neta de Toddy, atualmente com 3 anos.

“O Toddy é super dengoso e carinhoso, mas o tempo de cafuné com ele é limitado a certos minutinhos, em compensação sempre nos segue pela casa. A Layka, é desconfiada, mas carinhosa, e quando percebe algo fora do normal no corredor do apartamento é a primeira a latir. Adotamos ela de uma moça que não tinha com quem deixar, pois iria estudar fora. Já a Clara é muito felícia, adora receber e dar carinho, até mesmo de quem nunca viu. Com ela não tem tempo ruim”, garante Ariana.

O perfil no Instagram começou quando muitas pessoas passaram a pedir dicas e indicações de profissionais e produtos do ramo pet, a começar pela vizinhança. Na época só tinha o Toddy. Mas a família cresceu e precisaram mudar o nome, que hoje é @toddy_shihtzusfamily). Atualmente, o perfil tem 26,6 mil seguidores e mostra o dia a dia da família.

6 - Paçoca e Mariola (@pacocaapug)

A pug Paçoca surgiu na vida da advogada Priscila Dias Nunes quando a antiga tutora ganhou um filho e não quis mais ficar com a cachorra. Em princípio, ela só ficaria um mês, mas a pessoa nunca mais foi buscar.

“Paçoca chegou com três anos, acuada, bem medrosa. Mas não deu nem uma semana e ela se tornou outra cachorrinha. É incrível como o cuidado e o amor transformam qualquer vida! Ela estava obesa, com otite e dermatite. Precisou de muitos cuidados, emagreceu de 14 para oito quilos”, conta Priscila.

Nesse tempo o amor foi se tornando cada vez maior e intenso. Foi quando Priscila criou o perfil Paçoca a pug. Após um ano, veio a Mariola (buldogue francês), que trouxe mais vida para a casa. Hoje, as duas são um grude só.

Com a chegada da Mariola a rede social que até então era só da Paçoca passou a ser compartilhada. Hoje são 16,7 mil. “Paçoca é delicada, calma e esfomeada. Ama um cachorro. Mesmo que leve umas rosnadas, continua abanando o rabinho freneticamente. Já a Mariola é um amorzinho, só que é mais bruta. Não tem noção da sua força e prefere as pessoas”, conta Priscila.

7 - Thor e Malu (@thormalu)

A shih-tzu Malu e o samoieda Thor chegaram à casa dos empresários Brenda Sampaio e seu esposo Felipe Rodrigues com três meses. Hoje, estão com 4 e 2 anos, respectivamente.

“Malu é muito amorosa, com seus longos pelos charmosos e adora um laço. Quem escolheu o seu nome foi a ‘vovó’ Lu, que na verdade se chama Maria Luciane, por isso ficou Malu. Já o Thor é cheio de energia, alegre e adora dar lambeijos. O seu nome veio da ninhada de quatro (Gaia, Odin, Loki e Thor). Ele ama uma reunião no pracão e ela é uma lady, ama sua cama quentinha, mas está sempre pronta para passear”, ressalta Brenda.

A ideia de criar o instagram surgiu a partir da chegada do Thor. Foram muitas novidades. Sem dúvidas já é um grande sucesso e hoje conta com 13 mil seguidores.

8 - Pandora Pitoreska (@pandoreskaa)

A border collie Pandora chegou a casa da arquiteta Jenniffer Figueiredo e de seu esposo, o empresário Thiago Miguel, em 2018, com três anos. Foi trazida de uma aldeiazinha em Pernambuco, ao seu primeiro lar oficial em João Pessoa, na Paraíba.

Jenniffer e Thiago se conheceram pela internet durante a pandemia. Ele em Vitória, ela em João Pessoa. E após dois meses de conversa virtual, ele foi conhecê-la pessoalmente e depois de nove meses de idas e voltas, o casamento foi realizado. Hoje, todos moram na Capital capixaba.

O mais incrível é que Jenniffer desde pequena toca piano e coincidentemente seu esposo é pianista. E para completar, Pandora adora acompanhar o ritmo da música uivando (mas só se for piano). E essa particularidade fez com que ela começasse a gravar vídeos e divulgar nas redes sociais. E foi assim que Pandora ganhou o mundo e tem hoje 14 mil seguidores.

Pandora adora natureza (praia e montanha), bolinhas e, claro, cantar ao som de um piano. Foi ela que levou as alianças para os noivos na cerimônia de casamento. Hoje, todos vivem em uma casa com quintal, que também conta com a presença da calopsita Orion. E tudo isso é registrado diariamente no perfil do Instagram.

9 - Link e Web (@link_golden)

A raça golden retriever sempre foi um sonho de cachorro para a empresária Elaisa Dekleva Cosme Almeida e seu marido. Um ano após se casarem, decidiram adquirir o Link, ainda filhote. Foi quando surgiu o perfil no Instagram, em 2018, com o objetivo de guardar os melhores momentos através das fotos e vídeos.

“Na época, fiquei abismada o quão grande é o mundo pet. Fizemos muitas amizades, aprendemos sobre várias coisas, como enriquecimento ambiental e adestramento positivo, e conseguimos depois de um tempo algumas parcerias. É através do Instagram que compartilho o dia a dia dele com a irmã, a Web (que veio depois e foi adotada), os passeios dos dois, treinos, a vida real”, ressalta Elaisa

10 - Pandinha e Toy (@pandinhatoy)

A spitz alemão Pandinha chegou na casa da médica-veterinária Livia de Vargas Silva em 2018, com três meses, foi um presente do pai para ajudá-la a superar o luto do cachorrinho Toy, que havia virado uma estrelinha. O nome surgiu justamente pela marcação dos olhinhos, que são iguais ao urso panda.

“O perfil no Instagram foi criado para o Toy, o cachorrinho que perdi, apenas para guardar as milhares de fotos que eu tirava dele. Mas aí foi crescendo mais do que esperávamos e a Panda acabou herdando, já que tínhamos muitos amigos e seguidores queridos”, explica Livia.

Hoje, são 38,3 mil seguidores acompanhando o dia a dia de Panda, que tem uma personalidade bem forte, é agitada, ama correr na praia e brincar com cães do mesmo porte.

11 - Nala (@guilhermeguidi)

A golden retriever Nala veio trazer uma nova luz para a vida do bancário Guilherme Guidi após apenas duas semanas de sua Luna ter virado estrelinha. Chegou com seis meses, ajudando a remediar um coração bem entristecido com a partida da irmãzinha.

A escolha do nome se deu após votação nas redes sociais com um apanhado (já filtrado) de nomes do interesse do tutor. “Queria um nome forte e curto (e que combinasse com ela). Nala não tem rede social própria, mas divide comigo o meu perfil, onde costumo falar mais dela, do que de mim, mesmo que ainda leve meu nome”, explica.

Embora o número de seguidores ainda esteja na casa dos mil, o engajamento positivo do Instagram de Guilherme o torna um nano influencer (no mínimo mil seguidores, atualmente ele conta com 5.913). Lá tem o “Guia Pet Friendly” com informações sobre estabelecimentos que aceitam pets pelo Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória.

“Como eu e Nala somos bem rolezeiros e aventureiros, costumo postar nossas saídas e rolês aleatórios, principalmente aos finais de semana, onde sempre tentamos marcar encontros com mais amigos e aumigos, proporcionando, assim, uma melhor interatividade entre nossos cãezinhos”, conclui.

12 - Balto e Kovu (@balto.e.kovu)

Assim como Nala, Balto e Kovu entram na categoria nano influencer, por não terem tantos seguidores, mas um ótimo engajamento. Por enquanto, são 1.734. Balto chegou à vida da advogada Michele Itabaiana de Carvalho Pires, em 2017, com 50 dias. Era o sonho de sua sobrinha ter um husky siberiano, e bem conversador. “Felizmente, ele veio ‘quebrado’”, conta Michele, rindo.

O nome foi escolhido por conta do filme/desenho “Balto - Sua História tornou-se uma lenda”, predileto da sobrinha quando era criança. “Um ano depois de sua chegada, decidi criar para ele um perfil no Instagram para dividir um pouco das experiências que tínhamos e para conhecer outros amiguinhos peludos, o que aconteceu e foi maravilhoso”, conta.

Finalmente, para alegrar mais ainda os dias da família, em 2018 chegou o Kovu, com 48 dias. Ele é filho do Balto, o 4º de uma ninhada de seis filhotinhos lindos, Seu nome, Kovu, vem do filme “O Rei Leão 2”. “O pessoal sempre pergunta sobre a origem do nome, e brincamos que ele é Kovu, filho adotivo de Scar, genro de Simba, marido de Kiara”, conta Michele

“O Balto tem um espírito livre, bem aquariano. Vive o momento. Já Kovu é um doce pegajoso. Ama carinho, colo, estar perto de pessoas. Ele tem um pouco de dificuldade para lidar com muitos cachorros por perto (acho que pelo fato de já ter sido atacado algumas vezes, quando fazíamos exercícios), mas nada que uma boa socialização não resolva”.

No perfil, Michele costuma mostrar o dia a dia dos dois, exercícios que fazem juntos, passeios, vídeos engraçados e mostrar vários lugares legais para os pets em geral, tentando, sempre, descobrir novos locais.

Hors concours (@eobicho_ag)

As nano influencers (3.120 seguidores) e as verdadeiras donas da coluna É o bicho, as gatinhas Frida (18 anos) e Chloé (9 anos), moram com as irmãs, a jornalista Rachel Martins (colunista da coluna) e a arteira Maria Claudia Martins.

Frida chegou primeiro, com sete anos. Ela foi doada por uma amiga, dona de um gatil e que a adotou quando filhotinha, mas como ela nunca se deu bem com os outros felinos, acabava ficando estressada. “Quando ela chegou, virou a alegria da nossa casa e nos ajudou muito a vencer alguns momentos delicados da vida”, conta Maria Claudia.

Já Chloé foi adotada em uma feira de pets onde Maria Claudia foi expor seus produtos de scrapbook. “Quando olhei para aquela tigradinha de dois meses, foi amor à primeira vista. Nem pensei duas vezes, a levei para casa”, conta.

No começo, Frida não aceitou muito aquela filhotinha intrometida que ficava o tempo toda a provocando, mas com o tempo foram se acostumando. Logo Chloé virou a “colunista” do Diário de Chloé, dentro da coluna É o bicho, na Revista.AG.