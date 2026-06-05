Morre James Handy, ator de 'Top Gun: Maverick' e 'Logan', aos 81 anos

O ator James Handy, que trabalhou em filmes como "Top Gun: Maverick", "Jumanji" e "Logan", dos X-Men, morreu na última quarta-feira (3), aos 81 anos. Ele foi morto a facadas no bairro de Tarzana, em Los Angeles, de acordo com informações da polícia enviadas à revista Variety.
Segundo a polícia, Handy foi assassinado pelo filho de sua namorada. O suspeito teria inclusive acenado aos policiais quando eles chegaram ao local. Trata-se de Michael Gledhill, de 44 anos, que foi preso, com fiança estipulada em US$ 2 milhões.
Segundo as autoridades, Gledhill ligou para a polícia e afirmou: "Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado". Até o momento, não foi revelado o que teria motivado o assassinato.
Handy atuou também em "Rocketeer" e "Aracnofobia", ambos filmes dos anos 1990. Fez ainda várias séries de televisão.